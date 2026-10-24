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Астън Вила посреща лидерът Манчестър Сити

  • 24 окт 2026 | 07:31
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Вълнуващ сблъсък от 8-ия кръг на Премиър лийг предстои тази събота в Бирмингам, където Астън Вила приема водача в класирането Манчестър Сити. Гостите влизат в двубоя с перфектен актив от 21 точки след седем победи от седем мача, докато домакините от Бирмингам заемат 12-о място с 8 точки.

Астън Вила влиза в срещата след победен ход в европейските си ангажименти. Момчетата на Унай Емери надделяха над норвежкия Викинг с 3:1 в Шампионската лига през седмицата, а преди това постигнаха победа с 1:0 срещу Нюкасъл за първенство и разгромиха Фенербахче с 6:0 в Европа. В предишния си домакински мач от Висшата лига бирмингамци завършиха 2:2 срещу Брентфорд.

Астън Вила продължи перфектната си серия
Астън Вила продължи перфектната си серия

Манчестър Сити, воден от Енцо Мареска, също демонстрира страхотна форма в атака. В последния си мач от Шампионската лига "гражданите" спечелиха с 5:1 срещу АЕК, а в миналия кръг от Висшата лига надделяха над Ипсуич с 3:2. Преди това манчестърци надвиха Ливърпул с 3:0 на "Анфийлд" и Съндърланд с 5:3.

Ман Сити мачка в ШЛ, но трибуните отново са празни и предизвикаха подигравки
Ман Сити мачка в ШЛ, но трибуните отново са празни и предизвикаха подигравки

В последните 5 мача между двата тима Астън Вила има предимство, записвайки 3 победи срещу 2 за Манчестър Сити. В последния двубой помежду им на 24 май 2026 година бирмингамци спечелиха с 2:1 като гости на "Етихад". Преди това Астън Вила надделя с 1:0 у дома през октомври 2025 година и с 2:1 през декември 2024 година.

Мареска: Щастливи сме, но сме гладни за още
Мареска: Щастливи сме, но сме гладни за още

В състава на домакините липсват контузените Амаду Онана, Аарон Уан-Бисака и Матео Руджери. Йоан Манзамби е под въпрос, но защитникът Йан Маатсен се завръща след контузия.

За Манчестър Сити извън терена остава Антоан Семенио поради травма в коляното. Голмайсторът Ерлинг Холанд, който има 8 попадения в първенството от началото на сезона, беше съхранен срещу АЕК и е на разположение за двубоя на "Вила Парк".

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