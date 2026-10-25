Отборът на Дюлгеров запази аванса си на върха в Молдова

Шериф (Тираспол) затвърди лидерската си позиция в молдовското първенство, след като победи с 2:0 като гост Политехника УТМ в двубой от 16-ия кръг. Отборът на Иван Дюлгеров, който наскоро претърпя втора операция, има 37 точки, а вторият Петрокуб е с 29.



Герой за „жълто-черните“ стана Данила Форов, който отбеляза и двете попадения. Още в 16-ата минута той се възползва от подаване на Самба Коне и изпрати топката в мрежата. Шериф запази аванса си до почивката, а през втората част домакините така и не успяха да стигнат до изравняване.

Интригата окончателно приключи във втората минута на добавеното време, когато Форов се разписа за втори път и оформи крайното 2:0.

Следващото предизвикателство пред тима на Миодраг Джудович е домакинството на Конгаз в осминафиналите за Купата на Молдова на 28 октомври.

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