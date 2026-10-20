Първите 100 дни на Моуриньо в Реал Мадрид: 81% победи, спокойствие и край на кошмара с контузиите

ХОСЕ ЛУИС КАЛДЕРОН, "МАРКА"



Вторият престой на Жозе Моуриньо начело на Реал Мадрид достигна границата от 100 дни, след като подготовката на тима стартира на 13 юли във Валдебебас. Сезонът вече навлезе в своя работен ритъм, а първите категорични изводи за работата на португалския специалист са налице. Президентът Флорентино Перес отново повери треньорския пост на Специалния с ясна и позната мисия. Преди години клубът се нуждаеше от възраждане на победния дух, за да спре устрема на Барселона на Гуардиола и Меси. Сега, 16 години по-късно, клубният бос отново потърси португалеца със същата цел: да върне трофеите и да намери противодействие на каталунците под ръководството на Флик и Ламин Ямал. Макар сто дни да са кратък период за мащабно преустройство, те дават достатъчно ясна представа за посоката на развитие.

Повече победи от ПСЖ, Байерн и Челси

Основният показател за представянето на тима остават резултатите, а Моуриньо бързо върна печелившия навик на „Бернабеу“. До момента мадридчани са записали девет победи и две загуби в 11 официални двубоя в Ла Лига и Шампионската лига, което представлява 81% успеваемост. Реал Мадрид има повече спечелени срещи на този етап от сезонa в сравнение с водещи европейски клубове като ПСЖ (7), Байерн (7), Челси (6) и Атлетико Мадрид (8). Единственото сериозно предизвикателство остава представянето на Барселона, чийто перфектен актив от 11 поредни победи засега засенчва постигнатото от столичния гранд преди предстоящото дерби Ел Класико. В турнира на шампионите мадридчани се движат уверено след престижни успехи срещу Интер и Рома.

„Бернабеу“ отново се превърна в непревземаема крепост

Под ръководството на Моуриньо домашната арена на кралския клуб възвърна своя респектиращ статут. Реал постигна шест победи от шест мача на свой терен, надигравайки последователно Реал Сосиедад, Малага, Райо Валекано, Виляреал, Севиля и Интер. Освен пълен актив от точки, тимът регистрира и четири разгромни победи, оформяйки внушителна голова разлика от 19 вкарани и едва четири допуснати попадения пред собствена публика.

Слагане на край на напрежението в съблекалнята

Освен спортните резултати, пред португалеца стоеше задачата да въведе ред в колектива след изключително напрегнатата предишна кампания. Флорентино Перес видя в Моуриньо точния авторитет, способен да наложи дисциплина и контрол. Към момента обстановката изглежда напълно овладяна, като са избегнати скандали и излишно напрежение около състава. Преодолян е периодът, белязан от седмични конфликти, търкания между футболисти, противопоставяне на треньорските решения и клубни санкции.

Драстичен спад на мускулните травми

Другият огромен проблем, съпътстващ отбора в миналото, бяха честите здравословни проблеми (60 травми през миналия сезон), които сериозно ограничаваха кадровите възможности. От началото на официалните мачове мадридският клуб не е регистрирал нито една мускулна контузия. Моуриньо завари дългосрочно контузените Милитао, Родриго и Менди; Раул Асенсио претърпя операция поради стар проблем от миналата кампания, Чуамени преодоля травма от Световното първенство, а Мбапе и Конате преминаха през леки неразположения в лагера на националния отбор на Франция. Валверде продължи да играе въпреки проблем с глезена. Единствените мускулни оплаквания настъпиха по време на лятната подготовка при Хаусен, Асенсио (преди операцията) и Ендрик. През целия октомври отборът не е регистрирал нито една контузия, докато в същия период на миналия сезон травмите бяха седем.

Тримата недосегаеми титуляри

В тактически план Моуриньо продължава да напасва изпълнителите към своята игрова философия. На този етап три фигури се очертават като абсолютно недосегаеми в стартовия състав: Куртоа, Мбапе и Валверде. Чуамени също е неизменен титуляр, откакто напълно се възстанови. Сред новите попълнения значима роля получават Конате, Кукурея и Дъмфрис, интеграцията на Диоманде върви с бързи темпове, а Карлос Еспи също успява да запише минути.

Винисиус остава голямото предизвикателство



Въпреки стабилния ход на отбора, пред португалския наставник стоят и няколко отворени въпроса. Най-належащият от тях е намирането на оптималната форма на Винисиус. Бразилското крило все още не демонстрира познатия си атакуващ блясък въпреки пълното доверие и публичната подкрепа от страна на треньора. Подобна е ситуацията и с Камавинга, който все още търси своето място на терена след колебливия предишен сезон. Същевременно футболисти като Трент Александър-Арнолд и Карерас засега остават с периферна роля и запазват статута си на твърди резерви.

Безкомпромисна позиция около случая „Негрейра“

С присъщия си категоричен стил Жозе Моуриньо не пропуска да адресира и страничните теми, засягащи испанския футбол, включително развитието около случая „Негрейра“, затвърждавайки ролята си на основен защитник на клубните интереси на Реал Мадрид.

"Юбилеят" на Моу не мина и без обичайния огромен интерес, който всяка негова медийна изява предизвиква. Флорентино Перес виждаше в лицето на португалеца перфектния говорител за всички битки, които Реал Мадрид води с институциите, а специалистът изпълнява тази функция безупречно. Той се превърна в идеалния рупор за „белите“ във войната им срещу съдийската система и в най-големия критик на Барса около случая „Негрейра“ – фронт, на който мадридският клуб отдавна е твърдо решен да не отстъпва и да не дава никакво примирие.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google