Жозе Моуриньо: В Реал Мадрид няма недосегаеми

Реал Мадрид се намира във важна седмица, в края на която ще гостува на Барселона на „Камп Ноу“. Преди това обаче „белите“ имат мач от Шампионската лига – срещу РБ (Лайпциг) в сряда вече у дома. След 100 дни начело на тима при втория си престой на „Бернабеу“ наставникът Жозе Моуриньо е уверен, че отборът му е на правилния път. Ето какво заяви той на пресконференцията си:

Как подхожда отборът към мача?

Лайпциг е страхотен тим. Ние спечелихме три мача за кратко време, а последния го взехме, играейки много добре. Беше много силен двубой за нас и трябва да продължаваме така.

Ще кажете ли на играчите си, че могат да говорят с рефера, за да поискат прегледи на ситуации?

Утре имаме съдия (б.р. - Ищван Ковач), който не е за шеги. Той е с изключително високо качество и съм много щастлив да имам такъв арбитър в един важен мач.

Реал Мадрид ли е един от фаворитите за спечелването на Шампионската лига?

Много е рано. Нашата цел сега е да се класираме, а след това ще дойде следващата цел, която ще бъде да избегнем плейофа. Имам усещането, че за това ще бъдат необходими много точки. Първо трябва да стигнем до 11 или 12 точки, които те класират, а след това да вземем тези, които ти позволяват да влезеш в топ 8.

Изненадан ли сте от професионализма на някой от вашите играчи?

Останах тук през нощта. Часовете, които прекарваш тук, не означават, че работиш непрекъснато. В положителния смисъл ми харесва да се говори това. Но освен това е истина: Джуд има тази култура да се възстановява и да се грижи за себе си в детайли. Диоманде винаги идва следобед с физиотерапевта. Най-важното е, че има глобална работна динамика. Няма никой, който да остане тук, без с него да остане и някой мой асистент.

Може ли титулярното място на Винисиус да бъде застрашено? Няма недосегаеми. Не харесвам тази концепция за недосегаем играч. Това, което прави един играч недосегаем, е неговото представяне на терена.

Стигна ли отборът нивото, на което го искахте?

Има още много време. Тук сме от три-четири месеца, невъзможно е да бъдем там, където искаме да бъдем. Винаги трябва да се подобряваме, било то индивидуално или колективно. Разбирам, че изискванията на клуба са максимални. Бил съм тук три години и знам перфектно какви са те. Знам, че има много работа за вършене. Аз съм инатлив треньор; ако имам идея, живея с нея в главата си. Това означава, че винаги съм отворен да анализирам нещата. Трябва да продължим да работим.

Къде Гюлер и Валверде са най-добри?

На терена. Те са различни играчи, но и двамата имат способността да се адаптират към различни позиции. Всеки мач и отбор е различен. Онзи ден играхме с различен полузащитник. Опитвам се да направя най-добрия състав за отбора. Има моменти за всичко и аз се опитвам да правя нещата както трябва. Понякога ще бъда прав, а друг път – не.

Могат ли Мбапе и Еспи да играят заедно? „Трудно. Възможно е двамата да играят в схема 4-4-2, но с крилата, които имаме, това би било 4-2-4. Друго нещо е таймингът, както се случи в Рим.

Испанските съдии ли са най-добрите в света?

За мен моите играчи са най-добрите в света. За Фран Сото (б.р. – шефът на реферите в Испания) неговите съдии са най-добрите в света.

Какво беше най-лесно и най-трудно при пристигането ви?

Не мога да говоря за изненади или за това дали съм очаквал нещата да бъдат по-добри или по-лоши. Очаквах точно това, което заварих. Не дойдох с мисълта, че ще бъда тук 100 дни или три години. Опитвам се да давам максимум от себе си всеки ден.

Каква роля ще има Диоманде утре?

Утре Винисиус ще играе като ляво крило. Иначе самия Ян не знае дали ще играе утре.

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