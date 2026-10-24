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Ето как приключи седмия кръг в Евролигата

  • 24 окт 2026 | 01:21
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Ето как приключи седмия кръг в Евролигата

Три срещи сложиха край на седмия кръг от редовния сезон в Евролигата, а най-голямата драма бе запазена за сблъсъка между Олимпиакос и Фенербахче.

Турският гранд навакса двуцифрено изоставане и спечели гостуването си с 64:61. Александър Везенков направи пореден силен мач за Олимпиакос, но неговият „дабъл-дабъл“ от 17 точки и 10 борби не се оказа достатъчен. Другият български Коди Милър-Макинтайър също остави сериозен отпечатък в двубоя със своите 12 точки.

Везенков с "дабъл-дабъл", но Олимпиакос профука двуцифрена преднина и се сгромоляса срещу Фенербахче
Везенков с "дабъл-дабъл", но Олимпиакос профука двуцифрена преднина и се сгромоляса срещу Фенербахче

Далеч по-спокойна вечер имаше Жалгирис Каунас, който не остави особени шансове на АСВЕЛ Лион-Вильобран.

В последния мач Валенсия си тръгна с успех от визитата на Париж Баскетбол след силна вечер на Ти Джей Шортс срещу бившия му отбор. Гардът вкара 25 точки, а Армони Брукс го подкрепи с още 22. Така испанците прекъснаха серията си от две поражения и стигнаха до пета победа в седем срещи, докато Париж остана само с един успех.

След седем кръга лидери в класирането на Евролигата са Панатинайкос и Фенербахче, а Веченков и компания са точно след това. Идната седмица пък ще предложи двоен кръг.

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