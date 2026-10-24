Ти Джей Шортс наказа бившия си тим и изведе Валенсия до триумф в Париж

Валенсия записа успех като гост на Париж Баскетбол с 93:104 в среща от седмия кръг на редовния сезон в Евролигата. В главната роля се превърна Ти Джей Шортс, който блесна срещу бившия си отбор, където игра в периода 2023–2025 година. Ниският и изключително динамичен плеймейкър бе неудържим, завършвайки като най-полезен играч (MVP) с 25 точки (5/5 от фаул линията, 7/11 за две точки и 2/3 от тройката), 8 асистенции, 4 борби и коефициент на полезно действие 32. В самия край на срещата публиката в залата го изпрати с бурни аплодисменти при неговата смяна.

What a performance from @valenciabasket on the road tonight, @TjShorts5 putting up a fantastic performance on his return to Paris #EveryGameMatters https://t.co/GPdK5T0ANO — EuroLeague (@EuroLeague) October 23, 2026

За гостите от Испания солиден принос имаха още Брукс с 22 точки, Сако с 10 точки и 7 борби, Ройверс (9 точки) и Корбалан (8 точки). От състава на домакините Роден наниза 20 точки, а Докоси и Морган се отчетоха с по 12 точки. Париж, който бе сериозно отслабен заради контузиите на ключови състезатели като Надир Хифи, Ти Джей Уорън и Франк Нтиликина, регистрира шесто поражение и остава на дъното с баланс 1-6.

Гостите стартираха по-концентрирано чрез Корбалан, Карденас и Брукс, докато Шортс умело дирижираше нападението (17:22 в 7-ата минута). Домакините отговориха чрез Морган, Роден и Етиен, но темпото се диктуваше от гарда на Валенсия, който редуваше успешни стрелби с асистенции за 25:32 в края на първата четвърт.

Две точни изпълнения от наказателната линия на Миротич осигуриха аванс от 26:34, ала френският състав затегна защитата и чрез серия от 9:2 намали до 35:36. До почивката двата отбора влязоха в зрелищна престрелка, водена от Шортс, Брукс и Осетковски от една страна и Ерера, Джонсън и Морган от друга, като полувремето завърши при 54:57.

След паузата тройка на Корбалан и нова изява на Шортс увеличиха дистанцията (54:62), но парижани бързо реагираха с 9 поредни точки (63:62 в 23-тата минута). Точно в този момент Валенсия нанесе съкрушителния си удар чрез мощна серия от 2:15, постигната благодарение на агресивна защита и точни попадения на Ройверс, Брукс и Сако (65:77 в 27-ата минута).

Любопитното е, че този ключов обрат се случи, докато Шортс почиваше на пейката. След завръщането си на паркета плеймейкърът наниза 5 точки и раздаде 3 завършващи подавания, с които авансът на испанците достигна внушителните 70:89 преди последната четвърт. До края за домакините остана единствено да направят загубата по-почетна.

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