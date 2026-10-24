АСВЕЛ претърпя тежко поражение от Жалгирис в Евролигата

АСВЕЛ Лион-Вильобран преживя тежка вечер в Литва, отстъпвайки категорично на Жалгирис Каунас с 85:105 в мач от 7-ия кръг на Евролигата. Преди този сблъсък двата тима бяха с равен актив от по 2 победи и 4 загуби, но селекцията на Тони Паркър бързо бе пречупена от домакините от Каунас, водени от вездесъщия Йонас Валанчюнас (15 точки, 8 борби). Френският отбор остана без отговор срещу литовската „зелена стена“, независимо от усилията на Юго Бесон (13 точки) и Джей Краудър (12 точки).

Френският тим бе подложен на натиск още в началните минути, но успя за кратко да реагира с три поредни точни изстрела от тройката. Литовците обаче отговориха със серия от 7:0. Домакините доминираха изцяло под коша и се възползваха максимално от грешките на французите - 11 само за първото полувреме, за да натрупат двуцифрен аванс. Натискът на Жалгирис продължи до почивката, подчертан от мощна забивка на Валанчюнас в последните секунди преди паузата.

През втората част тимът от Каунас диктуваше изцяло темпото по пътя към първия си домакински успех за сезона в Европа. Солидна подкрепа в атака оказаха Карсън Едуардс с 16 точки, Ажуолас Тубелис с 14 точки и Маодо Ло, завършил с 9 точки, 4 борби и 6 асистенции. Французите така и не намериха сили за обрат, а разликата продължи да нараства.

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