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Спалети възнегодува срещу отменения гол и изиска повече от Волтемаде и Коло Муани

  • 23 окт 2026 | 05:10
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Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети призна, че не разбира решението да бъде отменен късният победен гол на Джон Лукуми при равенството 2:2 срещу Рен в Лига Европа. Наставникът на торинци коментира ситуацията след срещата в Торино, като същевременно подчерта, че очаква много по-силни изяви от нападателния си тандем Ник Волтемаде и Рандал Коло Муани.

„Не разбрах това решение и тепърва ще го проучвам. Когато прегледах записа в съблекалнята, бях изненадан и разочарован. Футболистът на Рен имаше възможност да изчисти, а Лукуми изобщо не му пречеше. Смятах, че познавам правилника, но след тази вечер имам сериозни съмнения. Съдията като цяло се справи отлично, но в този конкретен епизод не беше на ниво“, започна Спалети.

Двубоят отбеляза първия случай, в който Волтемаде и Коло Муани започват заедно в титулярния състав. Германецът асистира за откриващия гол на Зеки Челик и сам реализира дузпа за изравняване, докато Коло Муани трудно намираше ритъма си и бе заменен десет минути преди края.

„Днес те се представиха добре, но смятам, че мога да изисквам много повече от двамата, защото техните качества надхвърлят показаното тази вечер. Общият им принос не бива да бъде просто механичен сбор от индивидуалности. Те могат да се допълват на терена и когато заработят в пълен синхрон, въздействието им ще се утрои, а не просто удвои“, обясни Спалети.

Ювентус стигна само до точка срещу Рен
Ювентус стигна само до точка срещу Рен

Треньорът изрази задоволство от реакцията на отбора след тежкото поражение с 0:3 от Лацио през уикенда.

„Доволен съм от отношението на момчетата, тъй като в такъв деликатен момент връщането в мача бе изключително трудно. Те приеха предизвикателството, пресираха съперника и получиха награда за усилията си, при условие че не допуснахме груби грешки при двата гола на съперника“, каза Спалети.

Специалистът не спести похвали и за френския противник.

„Рен е отличен отбор с бързи, технични играчи и изключителна школа. Длъжни сме да доказваме превъзходството си над такива съперници, иначе просто ще тъпчем на едно място“, каза още Спалети.

В заключение Спалети призова футболистите си за повече смелост и агресия.

„Имаме навика да се чувстваме комфортно, когато се прибираме дълбоко в нашата половина, но съвременният футбол изисква друго. Да спечелиш няколко метра напред означава сам да диктуваш кога да пресираш и да покажеш манталитет на отбор, който иска да контролира събитията“, завърши Спалети.

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