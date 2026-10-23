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Любо Руйков: Искам бърза кола за финала на сезона

  • 23 окт 2026 | 17:22
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Любо Руйков: Искам бърза кола за финала на сезона

Българският пилот Любослав Руйков стартира другия уикенд в последния кръг за сезона в италианската Формула 4. В дебютната си кампания досега Руйков демонстрира скорост и адаптация към новия за него шампионат, след като успешно влезе при автомобилите след картинга.

„За финала на „Муджело“ искам само едно - бърза кола - обясни за Sportal.bg Руйков. - Знам, че звучи просто, но изобщо не е, това понякога изисква сериозни промени в работата на отбора, както и в моето пилотиране.

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„Този сезон се видя, че имам скорост, но невинаги уцелвахме момента, в който да съм на пистата в квалификациите, също така понякога не успявам да събера отделните сектори в една бърза обиколка в битката за полпозишъна.

„Доволен съм, че в състезания показах, че се справям много добре с накъсания ритъм - постоянно се случва нещо, инциденти, жълти флагове, кола за сигурност. Обикновено успявам да загрея добре гумите и винаги се опитвам да атакувам.

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„Муджело“ е може би най-сложната писта, на която караме тази година, така че ще е трудно, но и интересно, нямам търпение за финала на сезона.“

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