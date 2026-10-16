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Съотборник на Любо Руйков влиза в академията за млади пилоти на Ферари

  • 16 окт 2026 | 13:50
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Съотборник на Любо Руйков влиза в академията за млади пилоти на Ферари

Академията за млади пилоти на Ферари се разделя с двама от своите възпитаници и на тяхно място идват трима нови пилоти. Напускащите са звездите от Формула 2 Рафаел Камара, който догодина ще е пилот на Хаас във Формула 1 и Дино Беганович. Шведът остава част от Скудерията, като ще е резервен пилот и пилот по развитието на тима във Формула 1.

Тримата нови са турчинът Алп Аксой, Салим Хана от Колумбия и Даниел Мирон от Нидерландия.

Любо Руйков с пробив във Формула 4 Европа
Любо Руйков с пробив във Формула 4 Европа

13-годишният Мирон е най-малкият от новите, като този сезон завърши втори в клас OK-Junior в Европейския картинг шампионат, а през 2027 ще се състезава в по-горния клас OK.

Аксой е в края на дебютния си сезон във Формула 4 Италия, като записа успешна първа кампания и във Формула 4 Европа, където се състезава с българския пилот Любо Руйков и записа общо 3 победи в двата шампионата. След началото на втората половина на сезона Аксой и Руйков са съотборници в Према. През 2027 Аксой продължава във Формула Регионал Европа. Колумбиецът Хана влиза догодина във Формула 3, след като този сезон се състезава във Формула Регионал.

Директорът на Формула 2: Ще завършим сезона в Катар и Абу Даби
Директорът на Формула 2: Ще завършим сезона в Катар и Абу Даби

В академията на Ферари продължават Ноа Балин и Филипо Сала, които минават от картинга във Формула 4 Испания. Алба Ларсен остана за втори пореден сезон във Формула 1 Академи, Николо Маканани отива от Формула 4 във Формула 3, а Туука Тапонен влиза от Формула 3 във Формула 2, където ще се състезава за АРТ Гран При, като финландецът завърши тази година трети във Ф3 с една победа и още два подиума.

Ето с кой номер ще се състезава Рафаел Камара във Формула 1
Ето с кой номер ще се състезава Рафаел Камара във Формула 1
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