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Бразилец от Интер е с контузия

  • 23 окт 2026 | 17:20
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Бразилец от Интер е с контузия

Халф-бекът на Интер Луиш Енрике е с разтежение на дългия аддуктор в лявото си бедро, съобщиха от клуба.

Очакванията са тази контузия да извади бразилеца от игра поне до паузата заради националните отбори, което означава, че той ще пропусне мачовете на “нерадзурите” срещу Фиорентина, Венеция, Милан, Фейенорд и Комо. През този сезон 24-годишният Енрике е записал шест мача. Освен него, останалите контузени в състава на Кристиан Киву са Джон Стоунс, Бенжамен Павар, Къртис Джоунс и капитанът Лаутаро Мартинес.

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Снимки: Gettyimages

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