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Барела: Имахме нужда от тази победа

  • 22 окт 2026 | 14:37
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Барела: Имахме нужда от тази победа

Халфът на Интер Николо Барела коментира след първия успех на “нерадзурите” в основната фаза на Шампионската лига - 1:0 над Шахтьор (Донецк), че всички в отбора са дали максимума от себе си.

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„Знаем, че всеки мач в Шампионската лига е труден. Шахтьор показа, че притежава класа и скорост. Имахме нужда от тази победа. Да играеш добър футбол е чудесно, но трябва също така да си ефективен пред гола и да постигаш резултати. Не знам дали напълно заслужихме тази победа, но дадохме всичко от себе си. Възползвахме се максимално от контраатаките си и искам да поздравя Карлос Аугусто (който вкара победния гол - б.р.). Той заслужава всичко хубаво, което му се случва“, заяви пред Sky Sport Барела, който носи капитанската лента на своя тим в мача.

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Снимки: Gettyimages

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