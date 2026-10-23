Седем срещи във Втора лига днес

Днес предстои да се изиграят първите седем мача от 13-ия кръг на Втора лига. Лидерите в класирането - ЦСКА II, Вихрен и Черноморец (Бургас), които имат по 24 точки, излизат по едно и също време в опит да се откъснат по-напред от своите основни съперници.

"Червените" са домакини на Янтра (Габрово), "еделвайсите" посрещат Марек в Сандански, а "акулите" ще премерят сили със Спортист (Своге) на "Лазур".

Втора лига, XIII кръг

23 октомври, петък, 16:00 ч.:

ЦСКА II - Янтра (Габрово)

Вихрен (Сандански) - Марек

Черноморец (Бургас) - Спортист (Своге)

23 октомври, петък, 18:00 ч.:

Берое - Рилски спортист

Хебър (Пазарджик) - Несебър

Локомотив (Горна Оряховица) - Пирин (Благоевград)

Спартак (Плевен) - Етър

27 октомври, вторник, 18:00 ч.:

Лудогорец II - Добруджа

28 октомври, сряда, 18:00 ч.:

Фратрия - Монтана

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