Седем срещи във Втора лига днес

Днес предстои да се изиграят първите седем мача от 13-ия кръг на Втора лига. Лидерите в класирането - ЦСКА II, Вихрен и Черноморец (Бургас), които имат по 24 точки, излизат по едно и също време в опит да се откъснат по-напред от своите основни съперници.
"Червените" са домакини на Янтра (Габрово), "еделвайсите" посрещат Марек в Сандански, а "акулите" ще премерят сили със Спортист (Своге) на "Лазур".
Втора лига, XIII кръг
23 октомври, петък, 16:00 ч.:
Черноморец (Бургас) - Спортист (Своге)
23 октомври, петък, 18:00 ч.:
Локомотив (Горна Оряховица) - Пирин (Благоевград)
27 октомври, вторник, 18:00 ч.:
28 октомври, сряда, 18:00 ч.:Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google