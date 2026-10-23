Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол

Седем срещи във Втора лига днес

  • 23 окт 2026 | 12:00
  • 579
  • 0
Седем срещи във Втора лига днес

Днес предстои да се изиграят първите седем мача от 13-ия кръг на Втора лига. Лидерите в класирането - ЦСКА II, Вихрен и Черноморец (Бургас), които имат по 24 точки, излизат по едно и също време в опит да се откъснат по-напред от своите основни съперници.

"Червените" са домакини на Янтра (Габрово), "еделвайсите" посрещат Марек в Сандански, а "акулите" ще премерят сили със Спортист (Своге) на "Лазур".

Втора лига, XIII кръг

23 октомври, петък, 16:00 ч.:

ЦСКА II - Янтра (Габрово)

Вихрен (Сандански) - Марек

Черноморец (Бургас) - Спортист (Своге)

23 октомври, петък, 18:00 ч.:

Берое - Рилски спортист

Хебър (Пазарджик) - Несебър

Локомотив (Горна Оряховица) - Пирин (Благоевград)

Спартак (Плевен) - Етър

27 октомври, вторник, 18:00 ч.:

Лудогорец II - Добруджа

28 октомври, сряда, 18:00 ч.:

Фратрия - Монтана

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Треньорът на Виктория след загубата от Левски: Разочароващо е, сами си го направихме

Треньорът на Виктория след загубата от Левски: Разочароващо е, сами си го направихме

  • 23 окт 2026 | 09:16
  • 3171
  • 0
Симеон Митев: Срещу младите винаги е трудно

Симеон Митев: Срещу младите винаги е трудно

  • 23 окт 2026 | 09:12
  • 882
  • 0
Живко Бояджиев: Рилци е опасен

Живко Бояджиев: Рилци е опасен

  • 23 окт 2026 | 09:10
  • 485
  • 0
Добромир Дафинов: Ще е битка

Добромир Дафинов: Ще е битка

  • 23 окт 2026 | 09:07
  • 469
  • 0
Йордан Миленов: Във възход са

Йордан Миленов: Във възход са

  • 23 окт 2026 | 09:05
  • 454
  • 0
Валери Божинов обяви нов директор в Левски

Валери Божинов обяви нов директор в Левски

  • 23 окт 2026 | 09:05
  • 7297
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!

Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!

  • 23 окт 2026 | 00:03
  • 208606
  • 560
Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

  • 22 окт 2026 | 21:40
  • 271265
  • 569
Чехите категорични: Левски доминира и на терена, и на трибуните

Чехите категорични: Левски доминира и на терена, и на трибуните

  • 23 окт 2026 | 06:46
  • 12225
  • 15
Признание! В Дания отчетоха превъзходство за ЦСКА и на терена, и по трибуните

Признание! В Дания отчетоха превъзходство за ЦСКА и на терена, и по трибуните

  • 23 окт 2026 | 06:25
  • 14605
  • 25
ЦСКА 1948 и окрилените "канарчета" откриват кръга в Бистрица

ЦСКА 1948 и окрилените "канарчета" откриват кръга в Бистрица

  • 23 окт 2026 | 08:00
  • 2878
  • 0