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Гонсало Рамош се контузи и стресна всички в Милан

  • 21 окт 2026 | 15:01
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Кадровите проблеми за Рубен Аморим продължават да се трупат. След като стана ясно, че Самуел Чуквуезе е аут, наставникът на Милан няма да може да разчита и на Гонсало Рамош за предстоящия двубой срещу Борнемут в Лига Европа.

По информация на “Скай Спорт” португалският нападател е получил мускулно претоварване в прасеца по време на днешното сутрешно занимание. Поради травмата офанзивният състезател няма да пътува с отбора за гостуването в Англия.

За четвъртък сутрин, 22 октомври, са насрочени подробни медицински прегледи. Те трябва да покажат точната степен на увреждането и да определят колко време ще отнеме възстановяването на играча. Това е сериозна непритност за тима, защото само след десет дни е градското дерби срещу Интер.

Рамош подсили Милан от Пари Сен Жермен през изминалото лято срещу 73 млн. евро. С екипа на “червено-черните” той има три гола и една асистенция в девет срещи.

Аморим: Целта ми е да печелим повече мачове, а не Рамош да бележи по-често
Аморим: Целта ми е да печелим повече мачове, а не Рамош да бележи по-често
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