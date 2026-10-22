Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига Европа
  2. Борнемут

Милан иска да прекъсне лошата си традиция в Англия

  • 22 окт 2026 | 06:30
  • 122
  • 0
Милан иска да прекъсне лошата си традиция в Англия

Днес предстои голяма вечер за Борнемут. Английският клуб ще посрещне на своя "Виталити Стейдиъм" италианския гигант Милан в сблъсък от третия кръг на основната фаза в Лига Европа. Двубоят е от 22:00 часа и е сред най-интересните в програмата.

Воденият от Марко Розе тим на Борнемут се наслаждава на отличен старт в европейския турнир. "Черешките" заемат 5-о място в общото класиране с пълен актив от 6 точки и голова разлика 5:1 след първите два мача. В откриващия си двубой Борнемут надделя като гост над Реал Сосиедад с 2:1, а след това постигна категорична победа у дома срещу Щурм (Грац) с 3:0. В последния си мач от Премиър лийг тимът спечели срещу Съндърланд с 2:0.

Милан се намира на 16-а позиция в таблицата с 3 точки и голова разлика 4:2. "Росонерите" стартираха европейската си кампания с поражение с 0:2 от Бенфика на "Джузепе Меаца", но отговориха подобаващо във втория кръг, побеждавайки РБ Залцбург с 4:0 като гост. В Серия "А" отборът, воден от Рубен Аморим, записа драматичен успех с 3:2 срещу Аталанта през уикенда.

Домакините от Борнемут ще са без полузащитника Алекс Скот, който се възстановява от контузия на бедрото, както и без Хулиан Араухо и Ели Крупи. Под въпрос поради здравословни проблеми остава и Велко Милосавлевич.

В състава на Милан извън сметките поради контузии са Матео Габия и Алексис Салемакерс. Наказан за мача е Филипо Терачано след получения червен картон в предишния кръг от турнира.

Борнемут и Милан имат само една среща помежду си до момента. Тя бе контрола, изиграна през септември 2016 г., в която италианският клуб спечели с 2:1 като гост. В официални европейски турнири двата отбора се изправят един срещу друг за първи път.

Любопитна статистика показва, че Милан среща традиционни трудности при визитите си в Англия, като има едва 2 победи от последните си 22 гостувания на английски тимове в европейските турнири (7 равенства и 13 загуби).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Демикелис: Играхме добре, но резултатът е лош

Демикелис: Играхме добре, но резултатът е лош

  • 22 окт 2026 | 03:17
  • 1464
  • 0
Арда Туран: Младите ни футболисти се изправиха срещу част от идолите си

Арда Туран: Младите ни футболисти се изправиха срещу част от идолите си

  • 22 окт 2026 | 03:09
  • 1662
  • 0
Моуриньо: Доволен съм, но Куртоа не заслужаваше да допусне гол

Моуриньо: Доволен съм, но Куртоа не заслужаваше да допусне гол

  • 22 окт 2026 | 02:36
  • 1442
  • 0
Компани: Не очаквах да имаме толкова много положения

Компани: Не очаквах да имаме толкова много положения

  • 22 окт 2026 | 02:24
  • 908
  • 0
Киву: Бяхме готови да страдаме

Киву: Бяхме готови да страдаме

  • 22 окт 2026 | 02:18
  • 634
  • 0
Скалони ще води Аржентина до 2030 година

Скалони ще води Аржентина до 2030 година

  • 22 окт 2026 | 02:11
  • 557
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шампионската лига отново предложи зрелищен футбол и много голове

Шампионската лига отново предложи зрелищен футбол и много голове

  • 22 окт 2026 | 00:03
  • 24376
  • 2
Байерн и Арсенал не разочароваха за гросмайсторско реми

Байерн и Арсенал не разочароваха за гросмайсторско реми

  • 21 окт 2026 | 23:53
  • 16567
  • 73
Хулио Веласкес направи анализ на играта на Виктория и коментира Бурас и Търдин

Хулио Веласкес направи анализ на играта на Виктория и коментира Бурас и Търдин

  • 21 окт 2026 | 20:23
  • 16641
  • 26
Гиздол не се страхува от терена - заяви: Нордселанд няма нищо общо с Монако, не съм треньор, който играе за равен

Гиздол не се страхува от терена - заяви: Нордселанд няма нищо общо с Монако, не съм треньор, който играе за равен

  • 21 окт 2026 | 20:23
  • 17409
  • 49
Локомотив (Пловдив) елиминира "моряците" от Купата на елита

Локомотив (Пловдив) елиминира "моряците" от Купата на елита

  • 21 окт 2026 | 20:25
  • 27296
  • 61
Манчестър Юнайтед потъна в езерото Комо след магическа вечер на Нико Пас

Манчестър Юнайтед потъна в езерото Комо след магическа вечер на Нико Пас

  • 21 окт 2026 | 21:38
  • 29936
  • 87