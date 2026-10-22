Милан иска да прекъсне лошата си традиция в Англия

Днес предстои голяма вечер за Борнемут. Английският клуб ще посрещне на своя "Виталити Стейдиъм" италианския гигант Милан в сблъсък от третия кръг на основната фаза в Лига Европа. Двубоят е от 22:00 часа и е сред най-интересните в програмата.

Воденият от Марко Розе тим на Борнемут се наслаждава на отличен старт в европейския турнир. "Черешките" заемат 5-о място в общото класиране с пълен актив от 6 точки и голова разлика 5:1 след първите два мача. В откриващия си двубой Борнемут надделя като гост над Реал Сосиедад с 2:1, а след това постигна категорична победа у дома срещу Щурм (Грац) с 3:0. В последния си мач от Премиър лийг тимът спечели срещу Съндърланд с 2:0.

Милан се намира на 16-а позиция в таблицата с 3 точки и голова разлика 4:2. "Росонерите" стартираха европейската си кампания с поражение с 0:2 от Бенфика на "Джузепе Меаца", но отговориха подобаващо във втория кръг, побеждавайки РБ Залцбург с 4:0 като гост. В Серия "А" отборът, воден от Рубен Аморим, записа драматичен успех с 3:2 срещу Аталанта през уикенда.

Домакините от Борнемут ще са без полузащитника Алекс Скот, който се възстановява от контузия на бедрото, както и без Хулиан Араухо и Ели Крупи. Под въпрос поради здравословни проблеми остава и Велко Милосавлевич.

В състава на Милан извън сметките поради контузии са Матео Габия и Алексис Салемакерс. Наказан за мача е Филипо Терачано след получения червен картон в предишния кръг от турнира.

Борнемут и Милан имат само една среща помежду си до момента. Тя бе контрола, изиграна през септември 2016 г., в която италианският клуб спечели с 2:1 като гост. В официални европейски турнири двата отбора се изправят един срещу друг за първи път.

Любопитна статистика показва, че Милан среща традиционни трудности при визитите си в Англия, като има едва 2 победи от последните си 22 гостувания на английски тимове в европейските турнири (7 равенства и 13 загуби).

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Снимки: Gettyimages