Атлетико Минейро оцеля след късна драма в Монтевидео

Атлетико Минейро се класира за финала на Копа Судамерикана. Бразилският клуб загуби реванша от полуфиналите срещу Монтевидео Сити с 0:2, но разгромният успех с 3:0 преди седмица се оказа решаващ и в спор за трофея "червено-черните" ще се изправят срещу Бока Хуниорс.

Дълго време резултатът в уругвайската столица беше 0:0, но четвърт час преди края Алан Франко получи червен картони остави гостите с човек по-малко, а Монтевидео Сити вкара два гола след 89-ата минута, но не можа да се добере до продължения.

Въпреки тежката загуба в Бело Оризонте, уругвайците вярваха, че са способни на обрат. Те започнаха много силно и създадоха няколко чисти положения още в началото, а Атлетико Минейро предприе подчертано дефанзивна тактика и не искаше да рискува.

Вратарят на бразилския тим Габриел Делфим направи серия от блестящи спасявания, за да запази нулевото равенство на почивката. Монтевидео Сити отправи 15 удара до почивката, но така и не съумя да стигне до гол, въпреки че пред Саломон Родригес и Естебан Обрегон се откриха отлични възможности.

През втората част нищо в играта на двата отбора не се промени. Домакините стреляха от всевъзможни позиции, а Атлетико Минейро рядко минаваше центъра с повече от трима футболисти. Едно от малкото изключения беше в 52-рата минута, когато Рейниер шутира опасно, но топката срещна гредата.

След изгонването на Алан Франко гостите се върнаха още по-близо до вратата си. Натискът на Монтевидео Сити даде резултат в 89-ата минута, когато Кевин Силва се разписа отблизо. В третата от петте добавени минути другият централен бранител на уругвайците - Гари Кагелмахер, вкара красив гол с глава, но времето не стигна за повече от това.

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Снимки: Gettyimages