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Дончич: Аз съм лидер по свой собствен начин

  • 20 окт 2026 | 16:45
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Дончич: Аз съм лидер по свой собствен начин

Лос Анджелис Лейкърс насочва вниманието си към редовния сезон 2026/2027 в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА), а след последната тренировка на тима Лука Дончич говори за отборната химия, здравословното състояние и ролята си в обновения състав.

На въпрос дали лидерското му поведение се е променило в сравнение с ранните му години в Мадрид или периода му в Далас, 27-годишният гард прехвърли отговора към съотборниците си.

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"Мисля, че това е въпрос към другите – как те възприемат един лидер в този отбор", подчерта Дончич. "Аз просто съм лидер по свой собствен начин. Както вече казах, често съм попадал в подобни ситуации, но смятам, че се справям отлично с тази група от играчи", добави словенецът.

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Попитан колко търпение ще е нужно на тима в началния етап на сезона, Лука Дончич запази прагматичен подход: "Не знам колко търпение ще бъде необходимо. Това е просто началото на нов сезон, има много нови момчета, но не мога да предвидя бъдещето, така че не знам точно колко търпение ще ни трябва.

"Нямам търпение да започнем да играем. Винаги изпитвам голямо вълнение", каза Дончич.

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Снимки: Gettyimages

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