Лука Дончич за славата в Лос Анджелис: По-скоро изтощава, отколкото носи истинска радост

Звездният плеймейкър на ЛА Лейкърс Лука Дончич сподели откровено впечатленията си от живота под светлините на прожекторите в калифорнийския мегаполис. Словенският гард призна, че засиленото внимание от страна на медиите и феновете в Лос Анджелис често му тежи.

„Ясно е, че до известна степен вече свикнах с това, но все пак продължава да бъде странно. Преди всичко около мен беше много по-скромно като мащаб, докато в Лос Анджелис е напълно различно – тук всичко е огромно. Бих казал, че когато си толкова популярен, това по-скоро те изтощава, отколкото да ти носи истинско удовлетворение“, сподели Дончич.

LUKA LOGO 3 🎯 Beats the shot clock buzzer in style! https://t.co/dlo0o3eenI — NBA (@NBA) October 9, 2026

Запитан дали статутът на знаменитост му създава неудобство, словенецът отговори с усмивка:

„Донякъде да, така бих го определил… Да, определено. Моето желание обаче винаги е било просто да играя баскетбол, а славата е нещо, което върви като неизбежна част от този пакет“.

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Снимки: Gettyimages