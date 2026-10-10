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Лука Дончич за славата в Лос Анджелис: По-скоро изтощава, отколкото носи истинска радост

  • 10 окт 2026 | 15:15
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Лука Дончич за славата в Лос Анджелис: По-скоро изтощава, отколкото носи истинска радост

Звездният плеймейкър на ЛА Лейкърс Лука Дончич сподели откровено впечатленията си от живота под светлините на прожекторите в калифорнийския мегаполис. Словенският гард призна, че засиленото внимание от страна на медиите и феновете в Лос Анджелис често му тежи.

„Ясно е, че до известна степен вече свикнах с това, но все пак продължава да бъде странно. Преди всичко около мен беше много по-скромно като мащаб, докато в Лос Анджелис е напълно различно – тук всичко е огромно. Бих казал, че когато си толкова популярен, това по-скоро те изтощава, отколкото да ти носи истинско удовлетворение“, сподели Дончич.

Запитан дали статутът на знаменитост му създава неудобство, словенецът отговори с усмивка:

„Донякъде да, така бих го определил… Да, определено. Моето желание обаче винаги е било просто да играя баскетбол, а славата е нещо, което върви като неизбежна част от този пакет“.

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Снимки: Gettyimages

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