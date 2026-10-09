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Лука Дончич призна за тежка грешка, провалила шампионските амбиции на Лейкърс

  • 9 окт 2026 | 13:28
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Лука Дончич призна за тежка грешка, провалила шампионските амбиции на Лейкърс

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич изрази съжаление за решението си да форсира завръщането си на паркета въпреки проблемите с контузия в задното бедро през изминалия сезон. Неговото упорство доведе до дълго отсъствие от игра, което в крайна сметка съсипа шансовете на тима за титлата.

В интервю за „Спортс Илюстрейтид“ словенският баскетболист пое пълна отговорност за усложняването на травмата по време на късния сблъсък от редовния сезон срещу Оклахома Сити Тъндър през април.

„Когато става въпрос за волята ми за победа, понякога проявявам излишен инат. Още през първото полувреме усетих дискомфорт и трябваше просто да спра“, призна Дончич. „Трябваше да изляза от игра. Смятам, че имахме състав, готов да се бори за шампионския пръстен. Определено съжалявам за това решение“, добави гардът.

Във въпросната среща Оклахома Сити Тъндър имаше пълно превъзходство и водеше с 31 точки на почивката, когато Дончич за първи път усети болка в лявото задно бедро. Вместо да се съхрани и да прекрати участието си в мача, той започна второто полувреме. Едва пет минути след старта на третата четвърт гардът получи сериозно разтежение от втора степен, което сложи преждевременен край както на сезона му, така и на шампионските надежди на Лейкърс.

Въпреки че „Eзерняците“ приключиха редовния сезон с 53 победи и елиминираха Хюстън Рокетс на старта на плейофите в НБА, липсата на Дончич се оказа фатална. Лос Анджелис Лейкърс бяха безапелационно пометени от Тъндър във финалите на Западната конференция.

Преди да получи тежката травма, словенецът се намираше в изключителна форма и бе водещ реализатор в НБА с впечатляващите 33,5 точки средно на мач.

Вече напълно възстановен и научил горчивия си урок, Дончич е готов да поведе Лейкърс по пътя към реванш през предстоящия сезон 2026/27.

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