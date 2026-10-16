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Шефът на Гран При на Абу Даби увери, че състезанието ще се проведе по план

  • 16 окт 2026 | 10:20
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Главният изпълнителен директор на Ethara, компанията, която организира Гран При на Абу Даби, Саиф Рашид Ал Ноайми увери, че надпреварата ще се проведе по план на 6 декември, въпреки продължаващата несигурност в Близкия изток.

Той изтъкна, че приготовленията на пистата „Яс Марина“, която отново трябва да приеме финала на сезона във Формула 1, вървят по план и там се готвят за най-мащабното събитие в своята история. Неговото изявление идва на фона на нови атаки от страна на подкрепяните от Йемен хути срещу Саудитска Арабия. В същото време Катар, където е насрочен предпоследният старт преди визитата в Абу Даби, се намира само на около 150 километра от засегнатите райони и граничи по суша единствено със Саудитска Арабия.

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От Формула 1 засега запазват твърда позиция, че сезонът ще приключи по план в Катар и Абу Даби, отхвърляйки призивите за промяна на домакинството. Неофициално обаче организаторите подготвят италианската писта „Имола“ като авариен вариант. Там вече е издадено разрешение за монтаж на временни трибуни, в случай че стартовете в Близкия изток не се състоят. Според този резервен план „Имола“ би приела едно състезание на 6 декември, което би довело до пълно отпадане на един кръг от календара.

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„Състезанието ще се проведе. Винаги сме вървели по график за 6 декември, за да закрием сезона тук, на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби“, подчерта Ал Ноайми в ефира на радио Dubai Eye.

„Както виждате, на мястото кипи усилена работа и конструкциите се издигат. Тази година ще предложим най-големия Paddock Club в историята ни с капацитет за над 12 000 гости. Акредитирани са 40 000 служители, които са пряко ангажирани с организация от такъв мащаб.

„Разполагаме с 1500 доброволци, 90% от които са граждани на ОАЕ. Над 220 компании доставчици участват в изграждането и провеждането на уикенда, а без тях това не би било възможно. През годините видяхме как тази местна структура се разраства и развива несравнимо спрямо първото издание“, допълни Ал Ноайми.

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Снимки: Gettyimages

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