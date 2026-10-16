Шефът на Гран При на Абу Даби увери, че състезанието ще се проведе по план

Главният изпълнителен директор на Ethara, компанията, която организира Гран При на Абу Даби, Саиф Рашид Ал Ноайми увери, че надпреварата ще се проведе по план на 6 декември, въпреки продължаващата несигурност в Близкия изток.

Той изтъкна, че приготовленията на пистата „Яс Марина“, която отново трябва да приеме финала на сезона във Формула 1, вървят по план и там се готвят за най-мащабното събитие в своята история. Неговото изявление идва на фона на нови атаки от страна на подкрепяните от Йемен хути срещу Саудитска Арабия. В същото време Катар, където е насрочен предпоследният старт преди визитата в Абу Даби, се намира само на около 150 километра от засегнатите райони и граничи по суша единствено със Саудитска Арабия.

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От Формула 1 засега запазват твърда позиция, че сезонът ще приключи по план в Катар и Абу Даби, отхвърляйки призивите за промяна на домакинството. Неофициално обаче организаторите подготвят италианската писта „Имола“ като авариен вариант. Там вече е издадено разрешение за монтаж на временни трибуни, в случай че стартовете в Близкия изток не се състоят. Според този резервен план „Имола“ би приела едно състезание на 6 декември, което би довело до пълно отпадане на един кръг от календара.

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„Състезанието ще се проведе. Винаги сме вървели по график за 6 декември, за да закрием сезона тук, на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби“, подчерта Ал Ноайми в ефира на радио Dubai Eye.



„Както виждате, на мястото кипи усилена работа и конструкциите се издигат. Тази година ще предложим най-големия Paddock Club в историята ни с капацитет за над 12 000 гости. Акредитирани са 40 000 служители, които са пряко ангажирани с организация от такъв мащаб.



„Разполагаме с 1500 доброволци, 90% от които са граждани на ОАЕ. Над 220 компании доставчици участват в изграждането и провеждането на уикенда, а без тях това не би било възможно. През годините видяхме как тази местна структура се разраства и развива несравнимо спрямо първото издание“, допълни Ал Ноайми.

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Снимки: Gettyimages