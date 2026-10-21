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Легенда на Струмска слава става треньор в ДЮШ

  • 21 окт 2026 | 09:54
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Легенда на Струмска слава става треньор в ДЮШ

Футболистът от първия отбор на Струмска слава Борислав Николов вече е част и от Детско-юношеската школа на клуба.Николов е носител на рекорда по мачове и голове за Струмска слава в професионалния футбол — 247 мача и 68 гола.

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В кариерата си, освен за Славата, той е играл още за ЦСКА, „Академик“ (София), „Локомотив“ (София), „Марек“ и „Миньор“ (Перник).Както е започнал първите си стъпки във футбола в школата на Славата, така и сега Боби Николов поема по пътя на треньорската професия в родния клуб. Той има желанието да предаде опита си от професионалния футбол на младите футболисти в школата.

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