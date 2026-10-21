Балкан с жалба срещу съдийството в Етрополе

Ръководството на ФК Балкан 1929 изпрати жалба до Зоналния съвет на БФС по повод съдийството на мача от последния кръг в Етрополе между едноимеввия тим на домакините и Балкан, както и срещу действията на състезателите от домакинския отбор. Жалбата е адресирана до председателя на ЗС на БФС София Валентин Чакъров и до председателя на СДК на ЗС Ангел Ангелов.

Етрополе излъга Балкан накрая

Текстът на изпратената жалба.

„Ръководството на ФК „Балкан“ – Ботевград подава настоящата официална жалба във връзка със съдийството на футболната среща между ФК „Етрополе“ и ФК „Балкан“ – Ботевград, завършила 1:0 и ръководена от главния съдия Мартин Марков.

Считаме, че по време на двубоя бяха допуснати поредица от сериозни съдийски пропуски, които оказаха съществено влияние върху развитието на срещата и крайния резултат. Претенциите ни се отнасят до три неотсъдени наказателни удара, сериозни основания за налагане на червени картони, подминати груби нарушения и липса на адекватна реакция при ситуации, застрашаващи здравето на футболистите.

Особено обезпокоително е, че част от тези епизоди са свързани с изключително опасни действия срещу наши състезатели, довели до необходимост от медицинска помощ, а в един от случаите – до изнасяне на футболист на носилка и последващо транспортиране до болница.

Изложените по-долу ситуации са конкретните моменти, които според нас са повлияли върху изхода на срещата и които настояваме да бъдат разгледани чрез обстоен преглед на задължителните за всеки клуб видеозаписи.

I. ПРЕТЕНЦИИ ОТНОСНО СЪДИЙСКИТЕ РЕШЕНИЯ

1. 20-а минута – удар с лакът в лицето на Николай Метанов

В хода на игрова ситуация Петко Петков от ФК „Етрополе“ нанася удар с лакът в областта на скулата на Николай Метанов, докато води топката. Ситуацията се разиграва пред очите на четвъртия съдия Вангелов, който сигнализира главния съдия Марков.

Играта е спряна, а Метанов получава медицинска помощ и временно напуска терена. Въпреки характера на контакта и последствията за пострадалия футболист, Петко Петков не получава картон.

Настояваме да бъде проверено дали начинът на извършване на нарушението, използваната сила и опасността за здравето на противниковия състезател не са налагали директен червен картон.

2. 25-а минута – опасен удар с бутоните срещу Йордан Дамянов

Йордан Дамянов е ударен с бутоните в областта на гърлото и горната част на гърдите. Става въпрос за изключително опасен контакт в чувствителна част на човешкото тяло, който създава сериозен риск за здравето на футболиста.

Дамянов получава медицинска помощ и напуска терена за повече от три минути. Въпреки характера на нарушението главният съдия показва само жълт картон.

Считаме, че тази ситуация изисква задълбочена оценка с оглед критериите за сериозно нарушение на правилата и използване на прекомерна сила или застрашаване безопасността на противников състезател.

3. 30-а минута – грубо влизане отзад срещу Тенев

Петко Петков извършва грубо влизане отзад срещу Тенев. Нарушението е подминато от главния съдия Марков, без да последва адекватна санкция.

Предвид вече показания на Петков жълт картон, настояваме да бъде проверено дали в тази ситуация е следвало да бъде отсъдено нарушение и дали е имало основание за второ официално предупреждение, което да доведе до отстраняването му от игра.

4. 35-а минута – подминато нарушение срещу Георги Стефчов

Десният защитник на ФК „Етрополе“ извършва нарушение срещу Георги Стефчов, което не е санкционирано от главния съдия.

Този епизод е пореден пример за спорно решение, което следва да бъде оценено в контекста на цялостния критерий на съдийската бригада при отсъждането на нарушения и прилагането на дисциплинарни санкции.

5. 65-а минута – изключително грубо нарушение срещу Николай Метанов

В 65-ата минута се случва един от най-тежките епизоди в срещата. При центриране Петко Петков отново удря Николай Метанов в главата.

Последствията са изключително сериозни: Метанов е изнесен на носилка, а след края на срещата е транспортиран до болница със съмнение за комоцио.

Това не е обикновен игрови сблъсък, който може да бъде подминат с лека ръка. Става въпрос за действие с потенциално тежки последствия за здравето на футболист, което изисква безкомпромисна преценка от страна на съдийския екип.

Настояваме видеозаписът на ситуацията да бъде прегледан внимателно и да бъде дадена ясна експертна оценка дали нарушението е налагало директен червен картон съгласно Правилата на играта.

Особено тревожно е, че това е вторият описан случай в рамките на срещата, при който Николай Метанов става обект на опасно действие в областта на главата.

6. 73-а минута – неотсъден наказателен удар срещу Калоян Бонев

Калоян Бонев се откъсва сам срещу вратаря на домакините, но е спънат отзад в наказателното поле.

Според нашата преценка това е основание за отсъждане на наказателен удар. Освен това ситуацията следва да бъде разгледана и от гледна точка на отнемането на явна възможност за отбелязване на гол, което при наличие на необходимите предпоставки може да наложи и червен картон.

Бонев остава да лежи продължително на терена след контакта. Претенцията ни се основава на конкретното игрово действие и обстоятелствата, при които е извършено нарушението, а не единствено на последствията от падането.

7. 90-а минута – грубо нарушение срещу Лазар Минев при резултат 0:0

В заключителните минути на редовното време, при резултат 0:0, влезлият като резерва Лазар Минев е изритан грубо от вратаря на домакините в ситуация, при която според нас му е попречено да реализира гол.

Не е отсъден наказателен удар, въпреки че ситуацията изисква внимателна преценка на характера на контакта, положението на топката и възможността на нашия състезател да продължи атаката.

Непосредствено след този епизод ФК „Етрополе“ подновява играта, а впоследствие отбелязва победния гол. Съвпадението във времето между тази спорна ситуация и решаващото попадение прави прегледа на епизода особено важен за установяване на правилността на съдийското решение.

8. 93-а минута – умишлена игра с ръка в наказателното поле на ФК „Етрополе“

В добавеното време футболист на домакините умишлено играе с ръка в собственото си наказателно поле. Действието е възприето от нашите състезатели като очевидна блокада, наподобяваща волейболно движение.

В тази ситуация всички футболисти на ФК „Балкан“, участващи в атаката, са в наказателното поле на домакините, което прави изясняването на епизода чрез видеозапис още по-важно.

Настояваме да бъде проверено положението на ръката, движението на футболиста и дали действието представлява наказуема игра с ръка съгласно Правилата на играта, налагаща отсъждането на наказателен удар.

Това е третата ситуация в срещата, за която ФК „Балкан“ има сериозни претенции за неотсъден наказателен удар.

. ПОВЕДЕНИЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА ФК „ЕТРОПОЛЕ“ КЪМ ГОСТУВАЩИЯ СЕКТОР

Освен претенциите ни към съдийството, настояваме да бъде разгледано и поведението на състезателите на ФК „Етрополе“ спрямо привържениците на ФК „Балкан“ – Ботевград.

Непосредствено след отбелязването на победния гол футболисти на домакините отправят към гостуващия сектор неприлични жестове и реплики. Вместо да проявят необходимото спортно уважение и да избегнат допълнително напрежение, техните действия предизвикват провокации към феновете на гостуващия отбор.

След последния съдийски сигнал поведението се повтаря. Футболисти на ФК „Етрополе“ отново се насочват към гостуващия сектор с грубо и невъздържано поведение, обиди и вулгарни жестове.

Считаме, че подобни действия са недопустими и противоречат на принципите на спортсменството и уважението, които трябва да съпътстват футболните срещи. Те създават излишно напрежение и носят риск от ескалация, включително възникване на безредици.

Обезпокоени сме и от обстоятелството, че по наша преценка тези прояви не получиха необходимата реакция от официалните лица на срещата. Настояваме да бъде проверено дали съдийската бригада и делегатът са отразили поведението на футболистите и дали са предприети необходимите действия съгласно приложимите правила и дисциплинарни разпоредби.

III. ПОЗИЦИЯ НА ФК „БАЛКАН“ – БОТЕВГРАД

Описаните ситуации не са изолирани епизоди, а поредица от спорни решения и подминати нарушения, които според нас очертават сериозен проблем с последователността на съдийските критерии в срещата.

Претенциите ни обхващат както три ситуации с основания за отсъждане на наказателен удар, така и няколко опасни нарушения, при които следва да бъде проверена правилността на наложените дисциплинарни санкции. Към това се добавят и тежката травма на Николай Метанов, и провокативното поведение на състезателите на домакините към гостуващите привърженици.

Натрупването на тези обстоятелства поражда сериозни въпроси относно качеството на съдийството и начина, по който е ръководена срещата.

ФК „Балкан“ – Ботевград не може да приеме безкритично съдийски решения, които според нас са повлияли върху развитието на двубоя и крайния резултат. Още по-малко можем да останем безучастни, когато става въпрос за действия, застрашаващи здравето на футболистите.

Считаме, че съдийската бригада, начело с главния съдия Марков, не приложи последователно необходимите критерии при оценката на нарушенията и дисциплинарните санкции. Съвкупността от спорните решения създава у нас сериозно съмнение, че двубоят не е бил ръководен на необходимото ниво на безпристрастност и професионализъм.

Подчертаваме, че не търсим оправдание за резултата, а настояваме за обективна оценка на конкретни игрови ситуации и за отговорност при установяване на допуснати грешки.

С уважение: Иван Редовски

/Президент на ФК Балкан Ботевград/

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