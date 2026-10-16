Редовски: Дерби, всичко е възможно

Утре Балкан (Ботевград) ще играе в Етрополе с едноименния тим. Срещата е от 12-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„С Етрополе имаме дългогодишно съперничество. Мачовете помежду ни винаги са оспорвани. Временното класиране не е от значение. Който е по-мобилизиран и концентриран през 90-те минути, е с по-добри шансове за краен успех. За съжаление имаме доста кадрови проблеми. Ще играят тези които са на линия. Ще направим възможното да излезем с чест от двубоя“, коментира пред Sportal.bg Иван Редовски, президент и старши треньор на ботевградчани.

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