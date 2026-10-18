Иван Редовски: В Етрополе, съдията позволи да застрашат живота на футболистите ни

В Етрополе, едноименния тим се наложи с 1:0 над Балкан (Ботевград). Срещата е от 12-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Етрополе излъга Балкан накрая

Иван Редовски, президент и старши треньор на ботевградчани, коментира пред Sportal.bg.

„Основното е, че елитния съдия Мартин Марков и помощниците му предрешиха мача. Очаквам да го накажат. Не желаем повече да получава наряди за нашите двубои. Да си ръководи срещи от професионалния футбол. Познавам Марков от доста време. Поведението му сега в Етрополе ме изненада – беше гузен, отбягваше погледа ми. Сигурен съм, че в Етрополе, Марков е изпълнил поръчка. От нея обаче беше застрашен живота на футболистите ни. Николай Метанов два пъти беше удрян в главата без топка и го откараха в болницата със съмнение за комоцио. Йордан Дамянов има следи от бутони, продължаващи от гръкляна до корема. Пазени от съдията, домакините използваха всички позволени и непозволени средства на терена. Единствено голът им беше редовен. Не бяха отсъдени три дузпи за нас. Едната срещу Калоян Бонев беше и за червен картон на играч от Етрополе. При другата, вратарят им преби нашия състезател Лазар Минев. Третата дузпа беше след 1:0, когато играч на домакините скочи и хвана топката с ръце. След като вкараха гола, настанаха безредици по трибуните, където имаше и над 200 фена от Ботевград. Едва ли дежурния делегат ще опише в доклада си тези нередности. Той се беше скрил угоднически някъде по трибуните през целия мач. Както и в предишни сезони, за нас първенството вече приключи, защото не ни позволяват да вървим нагоре. Можем да се борим за шестото място в класирането“.

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