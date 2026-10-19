Алегри: Винаги се подлагам на съмнение, съжалявам за критиките към играчите

Наставникът на Наполи Масимилиано Алегри се изказа ласкаво за Бодьо/Глимт преди утрешния мач на “Диего Армандо Марадона” между двата отбора в Шампионската лига. Той също така подчерта, че винаги подлага себе си под съмнение, но уточни, че играчите му не бива да бъдат критикувани въпреки слабите си резултати от началото на сезона.

“Без значение от предишните резултати, мачът ще бъде сложен. Миналия сезон Бодьо/Глимт се справи добре в Шампионската лига. Тимът е умел в контраатака, силен е и е доста бърз. Направи добър мач в Мюнхен въпреки резултата (5:0 - б.р.). Това е опасен отбор, щом спечели топката, така че ще бъде нужно силно представяне. Единствено самите ние можем да се измъкнем от лошата ни ситуация. Ако успеем да победим утре, ще гледаме различно на нещата. Трябва всеки ден да се подлагаш на съмнение. Аз винаги съм го правил и ще продължа да го върша, докато се наслаждавам на тази работа. Съжалявам, че играчите са критикувани по определен начин. Те трябва да бъдат защитавани и подпомагани, дори и в трудните моменти. Всички те имат моето безусловно доверие. Но когато нещата са трудни, не бива да бъдат пренебрегвани. Те трябва да надигнат глави и да покажат, че са достойни за Наполи. Ротациите? Имаме 9 мача за месец и още 9 след паузата. Така че не можем винаги да сме с едни и същи титуляри. Всички могат да играят за нас”, коментира Алегри на днешната си пресконференция.

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Снимки: Gettyimages