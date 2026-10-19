Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Наполи

Алегри: Винаги се подлагам на съмнение, съжалявам за критиките към играчите

  • 19 окт 2026 | 18:30
  • 93
  • 0

Наставникът на Наполи Масимилиано Алегри се изказа ласкаво за Бодьо/Глимт преди утрешния мач на “Диего Армандо Марадона” между двата отбора в Шампионската лига. Той също така подчерта, че винаги подлага себе си под съмнение, но уточни, че играчите му не бива да бъдат критикувани въпреки слабите си резултати от началото на сезона.

“Без значение от предишните резултати, мачът ще бъде сложен. Миналия сезон Бодьо/Глимт се справи добре в Шампионската лига. Тимът е умел в контраатака, силен е и е доста бърз. Направи добър мач в Мюнхен въпреки резултата (5:0 - б.р.). Това е опасен отбор, щом спечели топката, така че ще бъде нужно силно представяне. Единствено самите ние можем да се измъкнем от лошата ни ситуация. Ако успеем да победим утре, ще гледаме различно на нещата. Трябва всеки ден да се подлагаш на съмнение. Аз винаги съм го правил и ще продължа да го върша, докато се наслаждавам на тази работа. Съжалявам, че играчите са критикувани по определен начин. Те трябва да бъдат защитавани и подпомагани, дори и в трудните моменти. Всички те имат моето безусловно доверие. Но когато нещата са трудни, не бива да бъдат пренебрегвани. Те трябва да надигнат глави и да покажат, че са достойни за Наполи. Ротациите? Имаме 9 мача за месец и още 9 след паузата. Така че не можем винаги да сме с едни и същи титуляри. Всички могат да играят за нас”, коментира Алегри на днешната си пресконференция.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Седмица преди "Златната топка" Мбапе отнесе конкуренцията за друг приз

Седмица преди "Златната топка" Мбапе отнесе конкуренцията за друг приз

  • 19 окт 2026 | 14:19
  • 3526
  • 12
От Марсилия затвориха официалния си магазин и осъдиха разграбването му

От Марсилия затвориха официалния си магазин и осъдиха разграбването му

  • 19 окт 2026 | 14:12
  • 1146
  • 0
В Манчестър Юнайтед имали забрана да говорят след мача с Лийдс

В Манчестър Юнайтед имали забрана да говорят след мача с Лийдс

  • 19 окт 2026 | 13:36
  • 1146
  • 0
Аморим разкри, че е блокирал трансфера на недолюбван от феновете играч

Аморим разкри, че е блокирал трансфера на недолюбван от феновете играч

  • 19 окт 2026 | 13:13
  • 7469
  • 2
Фарке: Разочаровани сме, че взехме само точка срещу Манчестър Юнайтед

Фарке: Разочаровани сме, че взехме само точка срещу Манчестър Юнайтед

  • 19 окт 2026 | 12:28
  • 1103
  • 0
Барселона не успя да отлети за Париж

Барселона не успя да отлети за Париж

  • 19 окт 2026 | 12:20
  • 8228
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: ЦСКА ще открие "Армията" срещу Славия, свалям шапка на собственика им

Венци Стефанов: ЦСКА ще открие "Армията" срещу Славия, свалям шапка на собственика им

  • 19 окт 2026 | 17:25
  • 14791
  • 64
ЦСКА взе окончателно решение за мача с Лудогорец

ЦСКА взе окончателно решение за мача с Лудогорец

  • 19 окт 2026 | 17:37
  • 10495
  • 6
Георги Русев: В тунела гледам Де Врай с 250 мача в Серия "А", на терена обаче не беше по-бърз от нас

Георги Русев: В тунела гледам Де Врай с 250 мача в Серия "А", на терена обаче не беше по-бърз от нас

  • 19 окт 2026 | 15:56
  • 11129
  • 20
11-те на Етър и Спартак (Варна) за Купата на България

11-те на Етър и Спартак (Варна) за Купата на България

  • 19 окт 2026 | 17:51
  • 1193
  • 2
Наско Илиев: Ние, опитните, трябва да вдигнем националния отбор

Наско Илиев: Ние, опитните, трябва да вдигнем националния отбор

  • 19 окт 2026 | 15:30
  • 4866
  • 19
Левски качва Бурас на самолета за Пилзен, двама са аут

Левски качва Бурас на самолета за Пилзен, двама са аут

  • 19 окт 2026 | 12:09
  • 17651
  • 19