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Крило на Наполи ще отсъства от игра още дълго време

  • 19 окт 2026 | 16:47
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Крилото на Наполи Алисон Сантош е с разтежение от втора степен в задната част на лявото си бедро, съобщиха от клуба.

Бразилецът отсъстваше около пет седмици заради травма в същото бедро, като се завърна в игра, влизайки от пейката при загубата с 0:1 от Венеция, но се контузи във въпросния мач. Сега очакванията са Сантош, който има пет мача през сезона, да се възстановява между 45 и 60 дни. Останалите контузени в състава на Наполи са защитникът Алесандро Бонджорно, халф-бекът Костантино Фавазули, атакуващият халф Антонио Вергара и крилото Давид Нерес.

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Снимки: Gettyimages

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