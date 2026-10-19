Крило на Наполи ще отсъства от игра още дълго време

Крилото на Наполи Алисон Сантош е с разтежение от втора степен в задната част на лявото си бедро, съобщиха от клуба.

Бразилецът отсъстваше около пет седмици заради травма в същото бедро, като се завърна в игра, влизайки от пейката при загубата с 0:1 от Венеция, но се контузи във въпросния мач. Сега очакванията са Сантош, който има пет мача през сезона, да се възстановява между 45 и 60 дни. Останалите контузени в състава на Наполи са защитникът Алесандро Бонджорно, халф-бекът Костантино Фавазули, атакуващият халф Антонио Вергара и крилото Давид Нерес.

Alisson update 👇 https://t.co/F1krxj0fOt — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) October 19, 2026

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Снимки: Gettyimages