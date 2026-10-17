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Нова грешка и Борусия (Д) загуби гарантираното си предимство пред Байерн

  • 17 окт 2026 | 18:52
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Нова грешка и Борусия (Д) загуби гарантираното си предимство пред Байерн

За втори път от началото на сезона Борусия (Дортмунд) не успя да спечели в Бундеслигата, след като записа нулево реми при визитата си на Унион (Берлин) в среща от шестия кръг. Тази точка поне временно изведе отбора на върха в класирането, но пък сега вече Байерн (Мюнхен) има шанс да измести вестфалци от върха при успех над РБ (Лайпциг) тази вечер. Освен това и досегашният изненадващ лидер Фрайбург е с мач по-малко.

Досега Борусия имаше гарантирана преднина пред Байерн, който вече беше направил две грешни стъпки.

Срещу Унион футболистите на Дортмунд не сториха достатъчно, за да победят. Чисто статистически те владееха топката повече, но пък положенията им бяха малко. Контузия след само осем минути на терена получи Константинос Карецас.

Общо това вече е трети пореден двубой на Борусия без победа, след като в миналит кръг Вердер (Бремен) измъкна 2:2 на “Сигнал Идуна Парк”, а после сее стигна до загуба с 0:1 от Бодьо/Глимт в Норвегия в среща от Шампионската лига.

Логистичният кошмар за германците продължава с гостуване чак в Баку на ФК Сабах след три дни.

За Унион тази точка е нова стъпка напред, след като преди седмица столичани записаха и първата си победа в Бундеслигата - над Елверсберг.

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