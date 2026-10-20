Нико Ковач: Моментните резултати не ни радват, но не правим драма

Борусия (Дортмунд) гостува на Сабах в третия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Въпреки че отборът е в серия от три поредни срещи без успех, старши треньорът Нико Ковач категорично отхвърли спекулациите за криза.

„Много сме далеч от такова нещо. Когато застанах начело, отборът заемаше 11-а позиция в Бундеслигата. Днес сме на второ място с равен брой точки с лидера Байерн (Мюнхен), така че разликата е огромна. Разбира се, моментните резултати не ни радват, но не правим драма от това. Моето правило е ясно: не чета нищо, това е най-лесният начин“, заяви наставникът преди полета за Баку.

Спортният директор на „жълто-черните“ Ларс Рикен пък внесе яснота около състоянието на Константинос Карецас преди заминаването на отбора в понеделник. По думите му той страда от травма в сухожилието на крака, което ще го извади от сметките както за сблъсъка в Баку, така и за съботната среща в Бундеслигата срещу Айнтрахт (Франкфурт).

„Следим ситуацията ден за ден, за да преценим темпото на възстановяване. Ситуацията е неприятна, но честно казано имахме опасения за нещо още по-сериозно, съдейки по реакциите на съотборниците му и начина, по който напусна терена накуцвайки“, сподели Рикен.

Гостуването в азерската столица бележи края на изключително тежък цикъл от пътувания за германския гранд. След поражението в сряда от Будьо/Глимт в Норвегия и визитата в Берлин, селекцията на Дортмунд навъртя внушителните около 11 300 километра в рамките на броени дни.

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