Ливърпул иска да продължи с победите в Шампионската лига

Във вторник вечер европейските футболни емоции се завръщат на емблематичния стадион "Анфийлд", където Ливърпул посреща испанския Виляреал в среща от третия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Двубоят започва в 22:00 часа българско време и е поверен на реномирания полски съдия Шимон Марчиняк, асистенти на когото ще бъдат неговите сънародници Томаш Листкиевич и Адам Купсик.

Ливърпул започна европейската си кампания по отличен начин. В първия кръг мърсисайдци надделяха над Атлетико Мадрид с 2:1 на "Анфийлд", а във втория сблъсък спечелиха впечатляващо гостуване срещу ЛАСК в Австрия с атрактивното 6:3. С актив от 6 точки и голова разлика 8:4 отборът заема 5-о място в класирането на турнира.

В Премиър лийг обаче воденият от Андони Ираола състав показва известни колебания. В последния си шампионатен мач Ливърпул постигна обрат и победи Брентфорд с 2:1 като гост, възстановявайки се след тежкото домакинско поражение с 0:3 от Манчестър Сити. Преди това тимът записа минимален успех с 1:0 срещу Борнемут и спечели срещу Тотнъм с 3:1 за Карабао Къп.

Виляреал претърпя поражение в първия си мач в Шампионската лига, отстъпвайки с 2:3 при визитата си на Борусия (Дортмунд) в голово шоу. Воденият от Иниго Перес тим обаче реализира бърза реакция във втория си европейски двубой, надделявайки категорично над италианския Наполи с 3:1 у дома. Така испанците имат 3 точки в сметката си и заемаха 14-о място в таблицата на турнира преди настоящия кръг.

В испанския шампионат Ла Лига "Жълтата подводница" се намира на 12-о място след променлив старт на сезона. През уикенда Виляреал завърши наравно 0:0 с Елче у дома, а преди това отстъпи с 0:1 при гостуването си на Реал Мадрид. Последната им победа в първенството бе с 3:1 срещу Леванте през септември, а тимът има баланс от три победи в последните си пет мача във всички турнири.

Двата тима са се изправяли един срещу друг общо четири пъти в официални европейски турнири. Ливърпул има предимство с 3 победи срещу 1 за Виляреал. Домакините са в серия от три поредни успеха над този съперник.

За последно двата тима премериха сили на полуфиналите в Шампионската лига през пролетта на 2022 година, когато Ливърпул спечели с 2:0 у дома и с 3:2 като гост в Испания. Първата им среща датира от полуфиналите на Лига Европа през 2016 г., когато Виляреал спечели у дома с 1:0, но мърсисайдци надделяха с 3:0 на "Анфийлд". Традицията показва, че Ливърпул никога не е допускал гол у дома срещу Виляреал, печелейки и двата си досегашни домакински мача с чиста мрежа.

Домакините са изправени пред сериозни кадрови изпитания. Джереми Фримпонг и Доминик Собослай бяха принудително заменени при победата над Брентфорд през уикенда и отпадат от сметките. Фримпонг страда от разтежение на разгъвача, докато Собослай претърпя лек рецидив на стара травма. Извън строя дългосрочно остават още Юго Екитике, Конър Брадли и Джовани Леони. Добрите новини за Андони Ираола са свързани със завръщането на Райън Гравенберх, който изтърпя наказание за червен картон в първенството. Крилото Коди Гакпо също е напълно възстановен от контузия в глезена и се очаква да се завърне на терена.

Старши треньорът на гостите Иниго Перес направи цели девет промени в състава си за шампионатния мач срещу Елче през уикенда, давайки почивка на ключовите си състезатели с оглед гостуването в Англия. Испанският тим ще бъде без крилото Никола Пепе, който пропуска мача заради травма в окото. Извън състава остава и Тейжон Бюканън, въпреки че направи първа тренировка с отбора в началото на седмицата след травма в разгъвача.

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Снимки: Gettyimages