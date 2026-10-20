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Димитрис Итудис: Трябва да вярваме в това, което градим

  • 20 окт 2026 | 15:01
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Апоел Тел Авив се намира в отлична серия в различните турнири, а старши треньорът Димитрис Итудис коментира пред Sportal.bg какво трябва да направи отборът му, за да продължи по възходяща линия. Гръцкият специалист подчерта важността на постоянството и анализа след всеки двубой.

„Да работим усърдно, да се опитваме да получаваме правилните послания от мачовете. Очевидно направихме нещо добро, за да печелим мачове, но в спечелените срещи също може да откриеш някои пропуски, които си имал, тъй като не играеш сам. Така че трябва да продължим усърдната работа и да продължим да вярваме в това, което се опитваме да изградим.“

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Попитан за евентуални проблеми в състава преди предстоящия сблъсък срещу Виртус Болоня, Итудис успокои феновете на тима, че няма тежки ситуации с контузени играчи.

„Не, нищо съществено. Искам да кажа, тук-там имаме някои проблеми, но се опитваме да ги прикрием, ако можем така да се каже, с добра терапия, почивка и всички тези неща", завърши Итудис.

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