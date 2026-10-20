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Теодор Стефанов: Във възход са

  • 20 окт 2026 | 08:17
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Теодор Стефанов: Във възход са

Родопа (Смолян) приема утре Гигант (Съединение). Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Въпреки загубата си в последния мач, Гигант се движи възходящо от началото на сезона. Показа добри игри. Спечели трудни мачове. Лесни няма. Най-важното е в нашия двор какво се случва. Трябва да сме подготвени. Да влезем пределно мобилизирани в мача и да изиграем 90-те минути с максимална концентрация и себераздаване. Направим ли го, шансовете ни за положителен резултат са значителни“, коментира пред Sportal.bg Теодор Стефанов, играещ треньор на смолянския тим.

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