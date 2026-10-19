Чидера Окох: Наслаждавам се

Нападателят на Спартак (Варна) Чидера Окох даде мнението си след победата с 4:2 срещу Етър в турнира Sesame Купа на България. Нигериецът се разписа на два пъти в мрежата на "виолетовите".

Паметен обрат на Спартак смълча Етър

"Щастлив съм, защото вкарах два гола, които помогнаха да спечелим този мач. Винаги Васил Петров ми казва да показвам най-доброто от себе си, да отбелязвам голове и ме окуражава за това, което правя. Да, допуснахме някои неточности, които позволиха на Етър да вкара два гола, но това се случва понякога. Трябва да се бориш за обрата.

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Когато пристигнах във Варна, съотборниците ми помогнаха да се аклиматизирам и сега се наслаждавам в Спартак. Знам, че няма да бъде лесно с оглед конкуренцията и мястото, откъдето идвам. Ще се боря, харесвам града, отборът не е лош, наслаждавам се на периода си и тук, и преди това в Ботев", заяви централният нападател на "соколите".

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