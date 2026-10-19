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Чидера Окох: Наслаждавам се

  • 19 окт 2026 | 21:25
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Нападателят на Спартак (Варна) Чидера Окох даде мнението си след победата с 4:2 срещу Етър в турнира Sesame Купа на България. Нигериецът се разписа на два пъти в мрежата на "виолетовите".

Паметен обрат на Спартак смълча Етър
Паметен обрат на Спартак смълча Етър

"Щастлив съм, защото вкарах два гола, които помогнаха да спечелим този мач. Винаги Васил Петров ми казва да показвам най-доброто от себе си, да отбелязвам голове и ме окуражава за това, което правя. Да, допуснахме някои неточности, които позволиха на Етър да вкара два гола, но това се случва понякога. Трябва да се бориш за обрата.

Васил Петров: Не сме подценили отбора на Етър
Васил Петров: Не сме подценили отбора на Етър

Когато пристигнах във Варна, съотборниците ми помогнаха да се аклиматизирам и сега се наслаждавам в Спартак. Знам, че няма да бъде лесно с оглед конкуренцията и мястото, откъдето идвам. Ще се боря, харесвам града, отборът не е лош, наслаждавам се на периода си и тук, и преди това в Ботев", заяви централният нападател на "соколите".

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