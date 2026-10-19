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Васил Петров: Не сме подценили отбора на Етър

  • 19 окт 2026 | 21:15
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Наставникът на Спартак (Варна) Васил Петров сподели впечатленията си след обрата с 4:2 срещу Етър, който изпрати тима напред в турнира за Купата на България.

Паметен обрат на Спартак смълча Етър
Паметен обрат на Спартак смълча Етър

"По никакъв начин не сме подценили отбора на Етър. Имахме някои проблеми, които наложиха да пуснем 15-годишен. Поздравявам го и му пожелавам успех с професионалния футбол. Имаме равностойно футболисти и няма как да не ги държим в игрови ритъм. Тези мачове са моментите те да докажат, че можем да разчитаме на тях. Бяхме сигурни, че през второто полувреме ще се случи това и ще вдигнем интензитета. Отборът на Етър играе много високо. Поздравявам ги, че опитват да играят красив футбол. Единствено не успяхме да предвидим резултата пред първото полувреме. Момчетата на Етър дадоха всичко от себе си. Имаме самочувствие, увереност и класа. Имаме футболисти с много качества".

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