Хубчев се завърна в България и организира събитие в Ловеч

Футболната общност в Ловеч отбеляза достойно своята 105 годишнина. Макар да няма действащ клуб, Фондацията и нейният почетен президент Петър Хубчев събраха на стилна церемония заслужилите ветерани и деятели от града и близките околия.

Именно това беше акцентът на събитието – да се почете достойно труда на тези личности от поколенията на Кърпачев, Осъм, ЛЕКС и Литекс, които са далеч от светлината на прожекторите и са сред нас, а за много от тях дори не знаем, че са отдали дълги години от живота си за развитието на играта край Покрития мост.

Самият Хубчев се завърна специално за случая от Германия. Той приветства гостите и им връчи тематични статуетки. Плакети за благодарност и признателност имаше също за него и за Гриша Ганчев. След това бронзовият медалист от Щатите, заедно с представители на различните генерации - Христо Данчев, Пламен Линков, Валери Йочев и Витомир Вутов, разрязаха символично красивата празнична торта.

”Скромен жест от наша страна да организираме тази приятелска среща за хората, които са работили всеотдайно, със сърце и страст, за благото на футбола в Ловеч. Събрахме бивши колеги, ръководители и служители, но най-вече футболни приятели. Осъзнаваме, че ние от Фондацията не сме магьосници да правим чудеса, но всеки подобен момент на уважение и признателност, с малко доза носталгия и ангажираност за полезни каузи, помага да сме поне малко по-позитивни и усмихнати в тези трудни времена“, заявиха организаторите.

Те съобщиха също, че барелефът в памет на Ферарио Спасов е почти готов и ще бъде поставен на 11 ноември на Градския стадион, където тренировъчното игрище за минифутбол ще бъде кръстено на именития наставник.

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