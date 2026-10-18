Веласкес: Най-важното в тези двубои е да отбележиш първия гол

Старши треньорът на Левски сподели мнението си след успеха с 2:0 над Спартак (Плевен), с който отборът му се класира за 1/8-финалите на Sesame Купа на България. Наставникът на "сините" отбеляза, че в подобни двубои е важен първият гол, като не пропусна да похвали всички свои играчи, които взеха участие в срещата на Градския стадион в Ловеч.

"Мисля, че заслужихме победата, но трябваше да се постараем малко повече. През първото полувреме нямахме достатъчно добър ритъм в атака. След това намерихме повече пространства. Спартак се опита да ни затрудни на контраатака, но след почивката ние разбрахме какво трябва да направим. Успяхме да създадем повече шансове. Най-важното в тези двубои е да отбележиш първия гол. Това направихме. Отборът на Спартак нямаше какво да губи и може би затова напрежението беше при нас. Важното е, че показахме характер във важния момент.

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Много съм горд от всички мои футболисти. Графикът ни е изключително натоварен. Важно е да мога да разчитам на голяма група от футболисти. Днес различни играчи получиха шанс, доволен съм от всички. Реших да сменя Никола по-рано, тъй като се завръща от контузия. Нужно му е повече време да влезе в ритъм. Петко изигра първия мач с нас. Още веднъж казвам - доволен съм от абсолютно всички футболисти, които играха днес. Най-важното нещо в нашия отбор е колективът.

Предстои ни различен двубой в различен турнир. И той е много важен. Важно е да се възстановим много добре и да се подготвим за следващия мач.

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Митков не тренира от една седмица, но скоро ще бъде готов за игра. Положението при Акрам е различно. Той от доста време не е играл. Опитваме се да го вкараме в нормална динамика, за да влезе да тренира с отбора. Имаше вариант днес да бъде тук, но решихме да не го рискуваме. Искаме да бъде в по-добро състояние. Той се възстановява много добре", заяви Веласкес.

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Снимки: Владимир Иванов