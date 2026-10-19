Рекордно подмладяване в Ком

Ком (Берковица) излезе с рекордно млад състав при убедителната си победа срещу Бдин (Видин) с 5:2. Роденият през 2009 година Емил Петров започна като титуляр и отбеляза дебютен гол в мъжкия футбол.

Ком наби Бдин във Видин

Други петима футболисти в групата са родени през 2008 година – титулярният вратаря Александър Цветанов, Симеон Симеонов, Лъчезар Сибинов, Борислав Димитров и Даниел Огнянов. Стилиан Асенов, който е контузен и пропусна този двубой, също е роден 2008 година. Кристиян Алексиев, Георги Георгиев и Христо Янакиев са родени 2007 година. Ивайло Тодоров и Митко Панов вече са почти „ветерани“, макар че са родени едва през 2006 година. И двамата вече натрупаха солиден стаж по терените в мъжкия футбол. Освен тях, родени през 2006 година са още Николай Джанков и Александър Николов, Кристиан Георгиев (вторият вратар) е 2005 година. На практика от целия отбор на Ком (Берковица) единствените по-опитни футболисти над 20-годишна възраст са нападателят Георги Цеков, капитанът Цветан Петков, Антон Костов, Никола Николов, Пламен Ненов и Милен Гоцов.

„Докато други отбори само изтъкват, че налагат млади футболисти, ние го правим и го доказваме. Тези момчета играят по два мача на седмица, тъй като се състезават и за юношеския отбор на Ком, и смея да твърдя, че това им се отразява ползотворно“, коментира старши треньорът Венци Иванов пред клубния сайт.

Снимка: komberkovitsa.com

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