Венцеслав Иванов за изразителния успех във Видин

Ком (Берковица) срази във Видин местния Бдин с 5:2. Срещата е от деветия кръг на Северозападната Трета лига.

Ком наби Бдин във Видин

Венцеслав Иванов, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Голяма победа, поздравявам отбора. Но трябва да бъдем откровени и да признаем, че домакините имаха надмощие първите 20-30 минути, като пропуснаха няколко положения, улеснени от нашето бездействие. Имахме късмет този път. След 30-ата минута погледнахме по-смело към вратата на домакините и реализирахме два гола. През второто полувреме успяхме да неутрализираме домакинския натиск, като същевременно направихме много добри контраатаки, с които доведохме резултата до 4:0. При още една такава атака пропуснахме да поведем с 5 гола, а в следващата атака инкасирахме попадение, а по-късно още едно от дузпа. След двете попадения на домакините също изпитахме трудни моменти пред нашата врата, но с общи усилия се справихме, за да стигнем до последния гол в мача, който узакони успеха ни. С такива победи укрепва увереността и самочувствието на младия ни отбор. Преминахме през трудни моменти, в които загубихме точки в последните минути на срещите. Освен това, днес бяхме без наказания Цветко Иванов, контузените Николай Джанков, Стилиян Асенов, Александър Николов, болния Дони Митев, но въпреки това се справихме“.

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