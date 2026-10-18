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Венцеслав Иванов за изразителния успех във Видин

  • 18 окт 2026 | 12:26
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Венцеслав Иванов за изразителния успех във Видин

Ком (Берковица) срази във Видин местния Бдин с 5:2. Срещата е от деветия кръг на Северозападната Трета лига.

Ком наби Бдин във Видин
Ком наби Бдин във Видин

Венцеслав Иванов, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Голяма победа, поздравявам отбора. Но трябва да бъдем откровени и да признаем, че домакините имаха надмощие първите 20-30 минути, като пропуснаха няколко положения, улеснени от нашето бездействие. Имахме късмет този път. След 30-ата минута погледнахме по-смело към вратата на домакините и реализирахме два гола. През второто полувреме успяхме да неутрализираме домакинския натиск, като същевременно направихме много добри контраатаки, с които доведохме резултата до 4:0. При още една такава атака пропуснахме да поведем с 5 гола, а в следващата атака инкасирахме попадение, а по-късно още едно от дузпа. След двете попадения на домакините също изпитахме трудни моменти пред нашата врата, но с общи усилия се справихме, за да стигнем до последния гол в мача, който узакони успеха ни. С такива победи укрепва увереността и самочувствието на младия ни отбор. Преминахме през трудни моменти, в които загубихме точки в последните минути на срещите. Освен това, днес бяхме без наказания Цветко Иванов, контузените Николай Джанков, Стилиян Асенов, Александър Николов, болния Дони Митев, но въпреки това се справихме“.

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