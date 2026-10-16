Венцеслав Иванов: Труден мач

Утре Ком (Берковица) играе с Бдин във Видин. Срещата е от деветия кръг на Северозападната Трета лига.

„Очаквам труден мач срещу опитен отбор, който играе добре като домакин. Последните ни две гостувания във Видин бяха катастрофални, като съперникът напълно резонно ни победи. В събота искам да видя лицето на нашия отбор, което показваме до момента в тазгодишния шампионат – с изключение на мача в Мездра, а именно, да се противопоставим на опонента, да не се огъваме и да печелим точки. Въпреки че сме почти юношески състав, претендирам, че в мачовете досега бяхме поне равностойни на отборите, които срещнахме и освен Локомотив Мездра никой друг не ни е надиграл. Имаме доста проблеми с липсващи футболисти, но ние от началото на първенството сме така и в нито един мач до момента не сме в пълен състав. Това никога не е било повод за оплакване или оправдание, ние сме от Балкана! Затова сме голяма група играчи и всеки един дава своя принос, когато получи възможност за изява. Ако ли не, чака следващата си възможност“, коментира пред клубния сайт Венцеслав Иванов, треньор на Ком.

Снимка: komberkovitsa.com

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