Победа в квалификациите за Янаки Милев в Италия

Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев се класира за втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 50" във Флоренция (Италия) с награден фонд 56 700 евро.
22-годишният Милев победи водача в схемата на квалификациите Павел Лагутин с 6:3, 6:4 за час и 28 минути игра.
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Българинът допусна първия пробив в мача за 2:3, но спечели следващите четири гейма и затвори първия сет с 6:3. Във втората част Милев поведе с 5:2, загуби следващите два гейма, но след това приключи мача в своя полза на собствен сервис.
С победата той заработи 1 точка за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 619-о място. В спор за място в основната схема националът ще играе срещу Максимус Джоунс (Тайланд).
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Друг българин – Адриан Андреев, отпадна драматично в първия кръг на квалификациите. Той отстъпи на Исан Алмасан Валиенте (Испания) със 7:6(5), 2:6, 5:7 след три часа и седем минути игра.
Друг национал Иван Иванов пък ще стартира директно от основната схема. Утре той излиза срещу италианеца Енрико Далла Вале в среща от първия кръг.
Янаки Милев ще участва и в надпреварата на двойки, където ще си партнира с българина Радослав Шандаров. Двамата ще сфрещнат в първия кръг представителите на домакините Енрико Далла Вале и Аугусто Виргили.
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Снимки: Sportal.bg