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Фантастичната седмица за Хвалинска завърши с титла

  • 18 окт 2026 | 16:43
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Фантастичната седмица за Хвалинска завърши с титла

Пътят на Мая Хвалинска след пробива ѝ на „Ролан Гарос“ по-рано тази година невинаги беше безпроблемен, но 25-годишната полякиня доказа, че достигането ѝ до финала в Париж не е било случайност. С още една забележителна седмица в Ухан тя спечели първата си титла в WTA Тура.

Поставената под №16 преодоля пасив от сет и пробив и премина през критичен момент при 4:4 във втория сет, преди да вкара мача в решаваща трета част. В нея тя спечели последните четири гейма, като спаси три точки за пробив, докато сервираше за победата, и надви световната №170 Сонай Картал с 2:6, 6:4, 6:2 за два часа и 43 минути, за да триумфира на турнира в Ухан през 2026 година.

Хвалинска е четвъртата тенисистка след въвеждането на този формат през 2009 година, която печели първата си WTA титла на турнир от категория WTA 1000. Тя се присъединява към Наоми Осака (Индиън Уелс 2018), Бианка Андрееску (Индиън Уелс 2019) и Виктория Мбоко (Монреал 2025).

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Снимки: Imago

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