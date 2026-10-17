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Мартин Бонев е шампион на сингъл, a Дамян Аврамовски и Момчил Марков спечелиха титлата на двойки в Пазарджик

  • 17 окт 2026 | 21:18
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Мартин Бонев е шампион на сингъл, a Дамян Аврамовски и Момчил Марков спечелиха титлата на двойки в Пазарджик

Мартин Бонев триумфира с титлата на сингъл на турнира от категория J30 на World Tennis Tour Juniors в Пазарджик. Надпреварата се проведе на кортовете на ТК Фаворит. 

Във финалната среща Бонев победи Рареш Андрей Йонеску (Румъния) с 6:1, 4:6, 6:2. Така българинът спечели първото място с шест поредни победи, като загуби само два сета по пътя към трофея. На трето място се класира другият български представител Кристиян Стефанов.

При девойките титлата на сингъл взе Юлия Дебицка (Полша), която във финала се наложи над Ева Каченова (Чехия) с 6:3, 6:1.

Дамян Аврамовски и Момчил Марков спечелиха титлата на двойки при юношите. В изцяло български финал те победиха с 6:4, 6:4 Мартин Бонев и Борис Борисов.

Зара Минева стана вицешампионка на двойки при девойките. Българката и Дуня Войнович (Сърбия) отстъпиха във финала с 6:7(5), 4:6 на румънките Сара Бужор и Дария-Крина Драге.

Снимки: БФ Тенис

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