Четвърто поредно поражение за Йордан Минчев и Манреса в Лига Ендеса

Националът Йордан Минчев и Манреса загубиха у дома от Уникаха със 72:84 в мач от четвъртия кръг в Лига Ендеса. Поражението бе четвърто поредно за Манреса, докато Уникаха постигна втора поредна победа за актив 2-2.
Минчев, който днес навършва 28 години, реализира 5 точки, 8 борби и 1 асистенция за 24 минути на терена, а най-резултатен за Манреса бе Пиер Ориола със 17 точки и 6 борби.
Домакините изоставаха с 35:48 на почивката и се доближиха до 57:64 в третия период, но Уникаха удържа водачеството.
Американецът с български паспорт в състава на Уникаха Дейвид Кравиш завърши с 3 точки, 5 борби и 1 асистенция, а Камерън Хънт отбеляза 31 точки за успеха на гостите.
За Йордан Минчев и съотборниците му предстои домакинство срещу италианския Рома в турнира Еврокъп на 20 октомври, а четири дни по-късно Манреса приема Сан Пабло Бургос в следващия кръг на испанския шампионат.
Снимки: Imago