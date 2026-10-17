Четвърто поредно поражение за Йордан Минчев и Манреса в Лига Ендеса

Националът Йордан Минчев и Манреса загубиха у дома от Уникаха със 72:84 в мач от четвъртия кръг в Лига Ендеса. Поражението бе четвърто поредно за Манреса, докато Уникаха постигна втора поредна победа за актив 2-2.

Минчев, който днес навършва 28 години, реализира 5 точки, 8 борби и 1 асистенция за 24 минути на терена, а най-резултатен за Манреса бе Пиер Ориола със 17 точки и 6 борби.

Домакините изоставаха с 35:48 на почивката и се доближиха до 57:64 в третия период, но Уникаха удържа водачеството.

Unicaja suma un trabajado triunfo ante Kids&Us Manresa en el Nou Congost. 7⃣2⃣ @BasquetManresa 8⃣4⃣ @unicajaCB #LigaEndesa https://t.co/sYTM5TPT68 — Liga Endesa (@ACBCOM) October 17, 2026

Американецът с български паспорт в състава на Уникаха Дейвид Кравиш завърши с 3 точки, 5 борби и 1 асистенция, а Камерън Хънт отбеляза 31 точки за успеха на гостите.

За Йордан Минчев и съотборниците му предстои домакинство срещу италианския Рома в турнира Еврокъп на 20 октомври, а четири дни по-късно Манреса приема Сан Пабло Бургос в следващия кръг на испанския шампионат.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago