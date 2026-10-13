Минчев и Манреса загубиха от Бахчешехир, литовци се справиха с ПАОК

Националът Йордан Минчев и клубният му тим Манреса допуснаха поражение с 88:100 (20:32, 24:21, 22:23, 22:24) при гостуването си на турския Бахчешехир в двубой от третия кръг в Група D на турнира ЕвроКъп, в която е и българският шампион Балкан. Испанският отбор претърпя втора загуба, като има и един успех, докато Бахчешехир постигна трета поредна победа.

Минчев не успя да се разпише, завършвайки с 5 борби и 1 открадната топка за малко над 14 минути в игра.

Домакините поеха водачеството от началото на срещата и не го изпуснаха до края, въпреки опитите на Манреса да се доближи в резултата, особено в третата част.

Най-резултатен за победителите беше гардът Маркиз Рийд с 22 точки, 4 борби и 2 асистенции

За Манреса предстои домакинство на Уникаха на 17 октомври в испанското първенство, а на 20 октомври Минчев и съотборниците му посрещат италианския Рома в мач от ЕвроКъп.

В друга среща от същата група Литкабелис спечели домакинството си срещу гръцкия ПАОК с 95:86 в Литва. За Литкабелис победата бе втора от трите изиграни мача до момента, а ПАОК допусна първо поражение.

Снимка: BAXI Manresa/Facebook

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