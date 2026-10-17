Двама се завръщат в групата на Черно море за Купата

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев определи групата за гостуването на Марек (Дупница) от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Двубоят на стадион „Бончук“ е днес, 17 октомври, от 15:00 часа.

Живко Атанасов се завръща след изтърпяно наказание, а Георги Лазаров отново е на разположение след контузия. Двамата заемат местата на Николай Костадинов и Кристиан Михайлов.

Групата на Черно море:

Кристиан Томов, Дамян Христов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Лучано Скуадроне, Венцислав Керчев, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Несторли Лумбу, Мартин Банев, Александър Тодоров, Берк Бейхан, Васил Панайотов, Давид Телеш, Иван Тасев, Мигел Барандаш, Мохамед Аши, Идрис Бунас, Георги Лазаров, Селсо Сидни, Хорхе Падия.

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