От Марек: Не ни е страх от Черо море

За малко по-специфичен мач се подготвя отборът на Марек. В събота от 15 ч. дупнишкият тим посреща Черно море в 1/16-финал от турнира за Купата на България. На „Бончук“ гостува елитен отбор, а по регламент победителят трябва да се реши в един сблъсък. При равенство в редовните 90 минути ще се играят две продължения по 15. При ново равенство ще се изпълняват дузпи, като Марек се готви и за такъв вариант, но показвайки и нужното уважение към тима, воден от Илиян Илиев.

"Предстои ни мач с Черно море за Купата. Ще се надиграваме да видим докъде са ни възможностите. Не ни е страх от Черно море. Това е десертът за феновете, ще направим всичко възможно да продължим. Знаем какъв отбор са Черно море, знаем за традициите. Доста добър отбор са, но ние също не сме за подценяване. Топка е, играем на 100% за победа пък каквото стане. Ще тренираме дузпи. Може да има продължения и дузпи, нищо не се знае“, коментира старши треньорът на Марек Анжело Кючуков.

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