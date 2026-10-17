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Везенков за Гуардиола: Един от най-великите умове в спорта

  • 17 окт 2026 | 15:37
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Александър Везенков се изказа ласкаво за прочутия футболен треньор Джосеп Гуардиола. Двамата позираха за снимка снощи след края на мача между Барселона и Олимпиакос в “Палау Блауграна”, а суперзвездата на гръцкия гранд направи много силен мач и поведе тима си към драматична победа след продължение със 105:100.

Везенков и Гуардиола застанаха един до друг в Барселона
Везенков и Гуардиола застанаха един до друг в Барселона

След финалната сирена Сашо се насочи право към мястото, където се намираше в залата Гуардиола и го помоли за снимка. Испанският специалист, разбира се, не му отказа.

Везенков MVP на кръга в Евролигата, все по-близо до престижен рекорд
Везенков MVP на кръга в Евролигата, все по-близо до престижен рекорд

“Гуардиола е един от най-великите умове в спорта. Казах си: „Трябва да се снимам с него за спомен“, обясни Везенков, коментирайки срещата си с бившия наставник на Барселона, Байерн (Мюнхен) и Манчестър Сити.

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