Везенков за Гуардиола: Един от най-великите умове в спорта

Александър Везенков се изказа ласкаво за прочутия футболен треньор Джосеп Гуардиола. Двамата позираха за снимка снощи след края на мача между Барселона и Олимпиакос в “Палау Блауграна”, а суперзвездата на гръцкия гранд направи много силен мач и поведе тима си към драматична победа след продължение със 105:100.

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След финалната сирена Сашо се насочи право към мястото, където се намираше в залата Гуардиола и го помоли за снимка. Испанският специалист, разбира се, не му отказа.

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“Гуардиола е един от най-великите умове в спорта. Казах си: „Трябва да се снимам с него за спомен“, обясни Везенков, коментирайки срещата си с бившия наставник на Барселона, Байерн (Мюнхен) и Манчестър Сити.

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