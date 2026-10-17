Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)

Спас Делев: Готов съм във всеки един момент да помогна на отбора

  • 17 окт 2026 | 14:09
  • 139
  • 0

Нападателят на Локомотив (София) Спас Делев сподели мнението си след успеха с 2:1 над Вихрен за Sesame Купа на България. Опитният футболист на "железничарите" се появи от резервната скамейка и помогна за обрата. Той асистира за гола на Райън Бидунга, с който тимът стигна до победата и се класира за 1/8-финалите в надпреварата.

"Хубава атмосфера, тежък терен, но се радвам, че успяхме да продължим напред. Пожелавам на Вихрен да успеят тази година да влязат в най-високото ниво на българския футбол. Радвам се, че ние продължаваме напред.

Локо (София) обърна Вихрен след спорен изравнителен гол и го изхвърли от Купата
Локо (София) обърна Вихрен след спорен изравнителен гол и го изхвърли от Купата

Треньорът преценява кой да играе. Аз съм готов във всеки един момент да помогна на отбора. Може да е имало някакво подценяване, но не мисля. Треньорът няма да го позволи. Вихрен е добър отбор. Може би ни затрудни тревното покритие. Не влязохме добре, но се радвам, че успяхме да победим.

Ние винаги се целим високо. Нашият треньор винаги ни е казвал, че трябва да се стремим към най-високото. Това е нашата цел. Не тръгнахме добре в първенството, но всички се надяваме с всеки един мач да подобряваме нашата игра, защото феновете заслужават по-добра игра и по-добри успехи", каза Делев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Купата на България продължава - ясен е третият осминафиналист

Купата на България продължава - ясен е третият осминафиналист

  • 17 окт 2026 | 13:55
  • 21875
  • 4
Ботев представи емоционален филм в памет на Илиян Филипов

Ботев представи емоционален филм в памет на Илиян Филипов

  • 17 окт 2026 | 09:43
  • 1098
  • 1
ЦСКА привлича човек от Бундеслигата по настояване на Гиздол

ЦСКА привлича човек от Бундеслигата по настояване на Гиздол

  • 17 окт 2026 | 09:33
  • 18351
  • 40
Вуцов е №1 в Лига Европа

Вуцов е №1 в Лига Европа

  • 17 окт 2026 | 09:33
  • 8693
  • 39
Важни играчи на Спартак (Плевен) под въпрос за мача с Левски

Важни играчи на Спартак (Плевен) под въпрос за мача с Левски

  • 17 окт 2026 | 09:25
  • 1524
  • 1
НЕК обясни ситуацията с феновете на Левски

НЕК обясни ситуацията с феновете на Левски

  • 17 окт 2026 | 09:21
  • 17751
  • 27
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Отиде си наставникът на ЦСКА 1948

Тъжна вест! Отиде си наставникът на ЦСКА 1948

  • 17 окт 2026 | 13:34
  • 14110
  • 17
Веласкес с добри новини за Сангаре и Бурас, заяви: Запознат съм с историята на Литекс, утре играем с различен отбор

Веласкес с добри новини за Сангаре и Бурас, заяви: Запознат съм с историята на Литекс, утре играем с различен отбор

  • 17 окт 2026 | 12:31
  • 11455
  • 39
Локо (София) обърна Вихрен след спорен изравнителен гол и го изхвърли от Купата

Локо (София) обърна Вихрен след спорен изравнителен гол и го изхвърли от Купата

  • 17 окт 2026 | 13:45
  • 7677
  • 15
Започна Общото събрание на БФ Борба, част от клубовете напуснаха събранието

Започна Общото събрание на БФ Борба, част от клубовете напуснаха събранието

  • 17 окт 2026 | 11:11
  • 11598
  • 14
Съставите на Евертън и Челси

Съставите на Евертън и Челси

  • 17 окт 2026 | 13:36
  • 887
  • 0
Купата на България продължава - ясен е третият осминафиналист

Купата на България продължава - ясен е третият осминафиналист

  • 17 окт 2026 | 13:55
  • 21875
  • 4