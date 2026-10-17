Спас Делев: Готов съм във всеки един момент да помогна на отбора

Нападателят на Локомотив (София) Спас Делев сподели мнението си след успеха с 2:1 над Вихрен за Sesame Купа на България. Опитният футболист на "железничарите" се появи от резервната скамейка и помогна за обрата. Той асистира за гола на Райън Бидунга, с който тимът стигна до победата и се класира за 1/8-финалите в надпреварата.

"Хубава атмосфера, тежък терен, но се радвам, че успяхме да продължим напред. Пожелавам на Вихрен да успеят тази година да влязат в най-високото ниво на българския футбол. Радвам се, че ние продължаваме напред.

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Треньорът преценява кой да играе. Аз съм готов във всеки един момент да помогна на отбора. Може да е имало някакво подценяване, но не мисля. Треньорът няма да го позволи. Вихрен е добър отбор. Може би ни затрудни тревното покритие. Не влязохме добре, но се радвам, че успяхме да победим.

Ние винаги се целим високо. Нашият треньор винаги ни е казвал, че трябва да се стремим към най-високото. Това е нашата цел. Не тръгнахме добре в първенството, но всички се надяваме с всеки един мач да подобряваме нашата игра, защото феновете заслужават по-добра игра и по-добри успехи", каза Делев.

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