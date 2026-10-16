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Четири тима, един трофей: Започва битката за WINBET Суперкупа 2026

  • 16 окт 2026 | 09:55
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Първият голям сблъсък за сезона в българския мъжки волейбол е тук! Тази събота (17 октомври) зала „Левски София“ приема четирите най-добри отбора в битката за WINBET Суперкупа 2026.

Съботната програма отваря вратите за полуфиналните сблъсъци, а кулминацията на турнира очаква феновете в неделя (18 октомври), когато освен шампионския финал, трибуните ще се насладят и на специалното музикално участие на певицата Valentina Vox - познато име от музикалната сцена, която ще подгрее атмосферата за решаващия двубой.

Ето как изглеждат статистиката и програмата за полуфиналите в събота:

Левски София - Локомотив Авиа
Начало: 16:30 ч. (събота, 17 октомври)

Баланс от сезон 2018/19 насам: 14 победи за Левски София / 5 победи за Локомотив

В първия полуфинал „сините“ влизат с предимството на домакинския терен и по-добрата статистика в мачовете помежду им през последните години. Пловдивчани обаче неведнъж са показвали, че могат да изненадат всеки съперник в елиминационни сблъсъци.

Нефтохимик - ЦСКА
Начало: 19:30 ч. (събота, 17 октомври)

Баланс от сезон 2018/19 насам: 23 победи за Нефтохимик / 9 победи за ЦСКА
Вторият полуфинал противопоставя два от най-успешните български тима. Въпреки че бургазлии имат сериозно предимство в последните 32 срещи, двубоите между Нефтохимик и ЦСКА винаги са предлагали голяма драма и борба за всяка точка.

Големият финал

Победителите от двата полуфинала ще се изправят един срещу друг в неделя (18 октомври) от 19:30 ч., за да определят новия носител на Суперкупата, съпроводени от шоуто на Valentina Vox.

Билетите са вече в продажба на bileti.nvl.bg.

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