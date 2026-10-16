Николай Боянов: Очаквам интригуващ и равностоен двубой

Утре, Партизан (Червен бряг) ще играе в град Левски с едноименния тим. Срещата е от деветия кръг на Северозападна Трета лига.

„Факторът „изненада“ отпада, защото се познаваме отлично със съперника. Работил съм с доста от футболистите на Левски. Имат можещи играчи, с опит. Съставът им има своите достойнства. Очаквам интригуващ и равностоен двубой. Който греши по-малко, е с по-големи шансове да спечели. Дано ние да се радваме след последния съдийски сигнал“, коментира пред Sportal.bg Николай Боянов, треньор на Партизан.

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