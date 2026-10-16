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Ники Михайлов: Имам покана от Ерик тен Хаг да присъствам на Твенте - Аякс

  • 16 окт 2026 | 09:41
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Николай Михайлов говори за възможността да заеме ръководна позиция във футбола у нас и разкри, че предстои да посети Нидерландия по покана на Ерик тен Хаг. Това се случи по време на гостуването му в Sportal Studio Live преди мача между НЕК Неймеген и Левски от Лига Европа.

"Завърших висшето си образование в НСА, там записах и магистратура по спортен мениджмънт, след това завърших и програмата на УЕФА за директор и мениджмънт. Към момента нямам реална покана. Имаше определени разговори, но нещата не са се осъществили", сподели Михайлов по повод евентуална работа в ръководството на Левски или Българския футболен съюз.

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Той уточни, че засега изчаква подходяща възможност: "Към момента наблюдавам, ослушвам се и ще видя какви неща могат да се случат във времето", допълни бившият страж.

Михайлов разкри и плановете си да се върне в Нидерландия, където прекара шест години като футболист на Твенте.

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"След 20 дни имам покана от Ерик тен Хаг да посетя домакинския мач на Твенте с Аякс. Ще се върна в Нидерландия, ще мина през НЕК да видя Душан Тадич и компания. Във Фейенорд имам добри позиции, а естествено ще посетя и Твенте, където познавам всички от борда на директорите. Ще се видя с агенти и хора от скаутските звена, просто да видя каква е ситуацията и какви опции биха могли да се открият", заяви Николай Михайлов.

Бившият национал остави отворена възможността за бъдеща работа във футбола, като засега предпочита да проучи различните перспективи, преди да вземе решение за следващата си стъпка.

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